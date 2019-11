Ka2 startet som et tøyseprosjekt, men så begynte det å ta av

«Hemmelig» elektronika på Verftet, storslått rap eller opera i Forum. Her er fire fine ting du kan finne på i helgen.

For mindre enn 50 minutter siden

SPEKULASJONER: Sonny Alven og Didrik Thulin har ikke jobbet veldig hardt for å holde identiteten sin hemmelig, men det er først nå i det siste de har begynt å vise frem ansiktene sine offentlig. – Det har vært en del spekulasjoner, sier Thulin. Tuva Åserud

Hva: Ka2-konsert

Hvor: USF Verftet

Når: Lørdag 20.00.

Hvorfor: – Det startet jo egentlig bare på tull, sier Sondre Alvestad, også kjent som artisten Sonny Alven.

En natt for halvannet år siden oppsto duoen Ka2 i en stue i Bergen.

– Vi snakket om at det hadde vært kult å lage noe elektronisk musikk på norsk, så vi lagde låtene «Mer og mer på tur» og «Ingenting på stell», sier Alvestad.

– Rett etterpå kom «Gatelangs» og «Danser med tjommi». Og da var vi liksom i gang, sier Didrik Thulin.

De litt tøysete og tilbakelente låtene, der man møter et utvalg av dansende «tjommier» og andre karakterer, ble raskt populære. Nå er låten «Gatelangs» blitt spilt over en million ganger på Spotify.

Ka2 skulle altså være et litt tøysete hobbyprosjekt. Alvestad har under artistnavnet Sonny Alven hatt suksess med låter som «Our Youth» og «California Girls», og han har blant annet vært på turné med Kygo. Thulin har vært med i gruppen Wdstck, og har skrevet låter for blant andre Lemaitre.

Til å begynne var det imidlertid uklart for de fleste hvem duoen Ka2 besto av. De gjorde det bergensartister som Bjørn Hellfuck, Yoguttene og Lekende Lett har gjort før dem: De valgte å være anonyme.

LEKEN STEMNING: Ka2 kjennetegnes av tilbakelent elektronisk musikk, med umiskjennelige bergenske tekster. Tuva Åserud

– Vi driver begge med andre ting i tillegg, så det handlet litt om å skille prosjektene. Vi tenkte at musikken skulle få leve sitt eget liv, uten at folk skulle bry seg om hvem som sto bak. Vi ville liksom ikke være «den nye EDM-supergruppen fra Bergen», sier Alvestad lattermildt.

I sin anonyme tilværelse skapte de figuren Kato Thurman. En problemfri type som liker å ha det gøy, med eller uten påvirkning av ymse psykedeliske rusmidler.

– Han er en chill type. Å leve i nuet, er det som er cluet. Der har vi visst en ny tekstlinje, sier Didrik Thulin.

KONSERT: Rap og stryk

MED FORSTERKNINGER: Rapperen Eirik Aas har med seg forsterkninger på scenen lørdag. Bård Bøe

Hva: Eirik Aas m/ensemble.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 16. november.

Hvorfor: Eirik Aas har lenge vært en av byens mest lovende rappere. Singelen «Stopper Opp» som kom for en tid tilbake, varslet en litt ny retning for Aas, med sin storslåtte produksjon. Dette får man antakelig høre mer lørdag, når Aas inntar scenen med blant annet strykere.

GRIEG: Hør ferske Grieg-tolkninger

BFO SPILLER MATRE: Bergen Filharmoniske Orkester spiller nye Grieg-tolkninger av komponist Ørjan Matre torsdag kveld. Eirik Brekke

Hva: Bergen Filharmoniske Orkester spiller blant annet Tsjajkovskij og Matre.

Hvor: Grieghallen.

Når: Torsdag 19.30.

Hvorfor: Komponist Ørjan Matre fikk spellemannprisen i kategorien samtidsmusikk tidligere i år. Nå har han komponert nye tolkninger av Griegs lyriske stykker, som fremføres i Grieghallen torsdag.

OPERA: «Faust» i Forum

FØRSTE GANG: Anne Randine Øverby og Opera Bergen inntar Forum for første gang. Tor Høvik

Hva: Scener fra Goethes Faust.

Hvor: Forum Scene.

Når: Lørdag 18.00

Hvorfor: Lørdag inntar Opera Bergen nye Forum Scene for første gang, for å fremføre Robert Schumanns «Scener fra Goethes Faust». Solister under konserten blir blant andre Eugenia Dushina, Klemens Sander og Tone Kvam Thorsen.