Opplagsøkning for avisene i første halvår

Avisenes digitalopplag økte med 9 prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år. Papiropplaget falt 10,5 prosent. Totalt var økningen 0,9 prosent.

Papiravisene har tilbakegang, men totalt sett økte opplaget for norske aviser. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det viser tall som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og L andslaget for lokalaviser (LLA) la fram onsdag.

– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Opplag på 2,29 millioner

Av de 226 sammenlignbare titlene har nærmere halvparten opplagsfremgang fra andre halvår 2018 til første halvår 2019. Totalopplaget er på 2,29 millioner, en vekst på 0,9 prosent på sammenlignbare titler.

Ifølge MBL er den dominerende betalingsmodellen komplett, altså papiravis og digital tilgang i ett og samme abonnement. Denne typen utgjør 52 prosent av opplaget. Veksten for det rene digitalopplaget fortsetter, og ni av ti abonnement er nå med digital tilgang, mens seks av ti abonnement fortsatt inkluderer papirutgaver.

VG nærmer seg toppen

Det er riksavisene som vokser mest, og veksten kommer fra de heldigitale produktene til både VG, Dagbladet og Nettavisen. Aftenposten er størst med et opplag på 252.000, men med god vekst for VG+ nærmer VG seg totalt toppen av lista med et opplag på 250.000 for første halvår.

Dagbladet beholder posisjonen på tredjeplass på lista med et opplag på rundt 91.000, mens Bergens Tidende er nummer fire med om lag 83.000 i opplag.

Tallene viser en nedgang på noen hundre for BT fra forrige halvår, men en oppgang på drøye 1500 målt mot samme periode i fjor.

Hos naboen BA går opplagstallet opp fra 22.474 forrige halvår, til 24.124 første halvår i år.

Omtrent uendret for lokalavisene

Lokalavisene holder seg omtrent på samme nivå. Opplagstallet for de 110 LLA-avisene var 351.000, en nedgang på marginale 0,3 prosent.

– Det er godt å se at lokalavisenes opplag er nokså stabilt. Vi gleder oss også over LLA-avisenes satsing på digital innovasjon, sier generalsekretær Rune Hetland.

– Rett nok har mange små aviser fortsatt en lang vei å gå, men senest under valget sist uke, så vi at over 15 aviser dekket valgvakene fortløpende med levende lyd og bilde. Dette inspirerer lokalavisene til å satse videre på innovasjonsarbeid og lokal kvalitetsjournalistikk, fortsetter Hetland.