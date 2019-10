– Å drikke hver dag i et halvt år, var en av mine dummere ideer

Før Bjørn Tomren skulle gå Norge på langs, prøvde han å drikke alkohol hver dag i et halvt år. Tomren og forfatter Marit Eikemo er gjester i siste utgave av BTs kulturpodkast.

GJESTER REPUBLIKKEN: Bjørn Tomren er for mange mest kjent under sitt alias, «Polkabjørn». Nå slipper han sin debutplate «Bad Science Fiction. Simen Øvergaard/pressebilde

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Plateaktuelle Bjørn Tomren har gjort veldig mye som er litt utenom det vanlige. Han ble kjent under artistnavnet Polkabjørn i polka- og jodleduoen Polkabjørn og Kleine Heine – en duo som i 2010 endte opp med å være oppvarmingsband for a-ha.

Hør siste utgave av BTs kulturpodkast:

Han har også forsert Norge på langs på fire forskjellige måter: på ski, til fots, padlende og roende. Og det var før han og to kamerater skulle gå gjennom Norge til fots, det dukket en slags konkurranse om å være i dårligst mulig form da de startet. Tomren fant ut at han skulle drikke hver dag i et halvt år.

– Det er en av de dårligste ideene jeg har hatt, sier Tomren, som akkurat slapp solodebuten «Bad Science Fiction.

TILBAKE TIL HARDANGER: «Kjenn ingen anger for meg, Hardanger», står det helt fremst i Marit Eikemos nye bok – fritt etter Håkan Hellströms «Kjenn ingen sorg for meg, Göteborg». Ørjan Deisz

Forfatter Marit Eikemo har verken gått, padlet eller rodd Norge på langs. Hun er derimot ute med sin nye bok, som rett og slett har fått navnet «Hardanger». Den handler blant annet om «dickpics», bunader og sider – eller rettere sagt hverdagsliv i Hardanger.

– Hvis du kommer fra Hardanger, så har du det alltid med deg, sier oddingen Eikemo, om hvorfor hun har vendt hjem til Hardanger i sin siste bok.