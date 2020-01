Monika Schelander og «Historier om fattigdom» vant prisen for «Årets debattant»

Debattserien «Historier om fattigdom» har blitt lest av rundt 1,3 millioner mennesker.

STOLT: Monika Schelander sto frem med sin egen historie om fattigdom i høst. Torsdag vant hun prisen for «Årets debattant». Foto: Rune Sævig

Torsdag kveld er auditoriet på Litteraturhuset nesten fullsatt, klart for den femte kåringen av «Årets debattant».

Kåringen arrangeres av Bergens Tidende, og hedrer byens debattanter for innsatsen med priser i forskjellige kategorier, nominert av våre lesere og redaksjonen.

Jurymedlemmene Anne Lise Fimreite og Joar Nicolaysen var begge enige i at det i år har vært et høyt nivå på debattantene.

– Det har vært mange gode og ulike tekster, sier Fimreite.

– Kom uventet på

Debattåret 2019 kan oppsummeres med ord som «Vy», «Bybanen» og «bompenger». Samtidig har et annet tema preget debattåret 2019: Fattigdom.

Årets gjeveste premie gikk til Monica Schelander og debatt- og artikkelserien «Historier om fattigdom».

– Prisvinneren ga en stemme til en gruppe vi sjelden hører i samfunnsdebatten, sa jurymedlem Anne Lise Fimreite da hun leste opp begrunnelsen.

Monika Schelander sier fra scenen at prisen kom uventet på:

– Det er mange med meg og i den gruppen som har stått frem som har utfordrende hverdager. Det er en ære å ta imot denne prisen på vegne av alle som har tatt til ordet, sier Schelander.

I «Historier om fattigdom» forteller bergensere om hjemløshet, inkassovarsler og opplevelsen av å være nederst på rangstigen.

Serien har bestått av rundt 50 artikler og debattinnlegg og har blitt lest av rundt 1,3 millioner, forteller debattleder i BT, Liv Skotheim, fra scenen.

Årets enkeltinnlegg

Bussjåføren og studenten Raphael Olande vant prisen for «Årets beste enkeltinnlegg».

Han vant prisen for innlegget «Norges fattigdom er mangelen på relasjoner», hvor rettet fokus på mangelen på relasjoner i Norge, og hvor dårlige nordmenn er til å ta kontakt.

– Jeg forventet ikke dette. Tusen takk, sier Olande fra scenen.

MANGLER RELASJONER: Raphael Olande vant prisen for årets enkeltinnlegg for sitt innlegg «Norges fattigdom er mangelen på relasjoner» Foto: Rune Sævig

Han forteller at han ble overrasket over responsen:

– Kollegaer og passasjerer kjente meg igjen etter innlegget ble publisert, men det er bare to passasjerer som har snakket med meg da. Én av dem var fra Brasil, sier bussjåføren til latter fra salen.

Årets unge stemme

Simran Sophia Skulberg de Souza gikk seirende ut av kåringen av «Årets unge stemme».

Hun var syk på torsdag, men sa i en video at hun har «opplevd mye god støtte, men også krass kritikk».

– Denne prisen har gitt oss et stort løft, sa Souza.

Klimastreikeren skapte stort engasjement med et innlegg hvor hun fortalte hvordan klimaforkjempere blir møtt av latterliggjøring fra voksne.

– Jeg hadde faktisk ikke forventet at noen foreldre og voksne skulle true med husarrest, så tvil om våre motiver og latterliggjøre oss, skrev Souza i innlegget.

Årets politiker: Trym Aafløy

I år fikk politiker Trym Aafløy tittelen «Årets politiker».

– Ingen politiker på Vestlandet har preget debatten mer enn denne personen. Han har også inspirert tusenvis av andre til å debattere, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen da hun leste opp juryens begrunnelse.

Fra scenen sier Aafløy at viktigste er å Være «Årets folkevalgt»; – Men jeg setter pris på denne prisen, sier Aafløy.

INSPIRERT TIL DEBATT: FNB-politiker Trym Aafløy ble tildelt tittelen «Årets politiker». Foto: Rune Sævig

FNB-politikeren snudde bergenspolitikken på hodet høsten 2019, da Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB) ble tredje største parti med 16,7 prosent av stemmene.

Årets debattstarter

I år mottok 44 kvinner fra Hordvik og Hylkje har prisen som «Årets debattstarter».

Kvinnene skrev et innlegg om frustrasjonen de følte i møte med den ytre bompengeringen.

44 DEBATTANTER: 44 kvinner fra Hordvik og Hylkje mottok prisen for «Årets debattstarter». Foto: Rune Sævig

– Kostnadene ved den nye bompengeringen vil bli betydelig, spesielt for barnefamilier. Dette vil igjen kunne gi negative konsekvenser for livskvalitet og helse for oss som bor i dette området, skrev kvinnene i innlegget.

