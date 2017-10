Om du er giret på zombier, 80-tallsperler eller å danse natten vekk. Her er fem fine tips til hva du kan finne på i helgen.

KONSERT: Hør de virkelige åttitallsperlene

Rune Nielsen

Hva: Zimmermann-konsert.

Hvor: Victoria Café og Pub.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: «Jeg blir gal, jeg blir sprø. De skyter på meg, jeg vil ikke dø». Slik starter en av de store bergenske kult-hitene fra 80-tallet, Zimmermanns «Russerne Kommer». Zimmermann var sammen med band som Elektrisk Regn, Gjennomslag, Program 81 og – ikke minst – The Aller Værste med på å sette bergenske nyveiv på kartet på begynnelsen av 80-tallet. I tillegg til «Russerne Kommer» ga Zimmermann i 1982 ut den smått klassiske platen «LP4».

Torsdag kveld spiller Zimmermanns originalbesetning sammen for første gang siden 1982. Da er det kanskje ikke så rart at billettene til konserten raskt ble revet vekk. For Zimmermann er ikke bare for den eldre garde, musikken deres er nemlig stadig blitt gjenoppdaget av yngre bergensere. Tittelen på Razika-platen «Ut til de andre» er blant annet tatt fra en Zimmermann-sang.

Hvis du ikke er blant de heldige som har fått billett til konserten, kan du alltids ta et lite dypdykk i det som finnes av Zimmermann-videoer på Youtube. Blant annet denne herlige videoen fra NRK-programmet Zikk Zakk. Et gjenhør på «LP4» kan også anbefales.

Kjetil K. Ullebø

FILM: Se den aller første zombiefilmen

Bilde fra filmen

Hva: Visning av «Night of the Living Dead»

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: George A. Romeros debutfilm ble laget i 1968 av entusiaster og på et minimalt budsjett. Lite visste man da at dette skulle bli en av tidenes mest innflytelsesrike filmer.

Laget uavhengig av Hollywood går «Night of the Living Dead» inn i rekken av filmer som på 60-tallet kommenterte samtiden og som i ettertid kan leses som et krast samtidsbilde. Dette var tiden for Vietnam-krig, borgerrettighetskamp, antikommunisme og kald krig.

I ettertid er det derfor lett å fnise av den korte anmeldelsen den fikk i New York Times: «Night of the Living Dead er en kornete liten film spilt inn av noe som virker som ikkeprofesjonelle skuespillere, som holdes fanget i et gårdshus av noen andre ikkeprofesjonelle skuespillere som raver rundt på stive ben mens de later som om de er kjøttetende likrøvere.

Dialogen og bakgrunnsmusikken lyder hul, som var den innspilt i et tomt svømmebasseng, og det vinglete kameraet synes å ha en fetisjistisk interesse for hender, gripende, knugende, grafsende, gravende, og til slutt spist som pizza. Filmen, som er laget av noen mennesker i Pittsburgh, hadde premiere i går på New Amsterdam Theater på 42d Street og noen andre av byens kinoer.»

Filmhistorie i et nøtteskall der, altså.

Britt Sørensen

TEATER: Ti dager med teaterfestival

BIT Teatergarasjen

Hva: Teaterfestivalen Meteor i regi av BIT Teatergarasjen.

Hvor: Ulike spillesteder, blant annet Studio Bergen og USF.

Når: 19.–28. oktober.

Hvorfor: Britiske Forced Entertainment er blant yndlingskompaniene til BIT Teatergarasjen, og i år står de for storsatsingen når den niende Meteor i rekken fyrer løs torsdag.

Med fire daglige forestillinger kjører de en ni dager lang maraton gjennom Shakespeares verker, presentert på en måte BIT selv kaller «kjettersk». I forestillingen Table Top Shakespeare er scenen et enkelt spisebord, hvert skuespill redusert til rundt en time, og alle rollefigurene byttet ut med dagligdagse ting du kanskje ikke helt assosierer med den gamle mesteren; som en fyrstikkeske, salt- og pepperbøsser, syltetøyglass, tomgods av ulikt slag, badesvamper, batterier, lysestaker.

Sjekk ut på YouTube, hvis du er nysgjerrig. Men som Luke Davis skriver på teaternettstedet playstosee.com, om Romeo og Juliet: Å se disse to unge elskendes tragedie fremstilt med Romeo som en rød liten lommelykt og Juliet som en krukke Rose’s lime marmelade, var overraskende rørende.

Dagliglivets objekter, på godt og vondt, er en slags rød tråd for årets festival. Som i Sarah Vanhees «Oblivion», en forestilling om alt hun ikke kastet gjennom et helt år, fra boss til spam i e-poster, eller norske Ingvild Holms PLAST-iiiK!, en stand up performance med blå plast i hovedrollen.

20 ulike kompanier og enkeltkunstnere besøker festivalen, som gir anledning til å se et bredt utvalg av moderne scenekunst.

Britt Sørensen

KONSERT: Fest og feiring med ungdommen

Tor Høvik

Hva: Festkonsert med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester.

Hvor: Grieghallen.

Når: Søndag 18.00.

Hvorfor: Har du ikke hørt Carl Orffs mektige Carmina Burana, er det på tide.

Skjønt sjansen er stor for at du har hørt den suggererende kantaten, der koret som nærmest sniker seg innpå deg bakfra før det omtrent eksploderer. Den berømte innledningen–O fortuna–er hyppig brukt i populærkulturen, være seg TV-serien «The Simpsons» eller så forskjellige filmer som Michael Manns «Den siste mohikaner», «Jackass: The Movie», Michael Moores dokumentar «Capitalism–A Love Story» eller de to Oliver Stone-filmene «Natural Born Killers» og dokumentaren om the Doors.

Søndag setter det vitale verket punktum for festkonserten i anledning av at Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester feirer to år.

Med sopranen Lina Johnson, tenoren Valdemar Villadsen og Audun Iversen, baryton, innledes festkonserten med Johan Svendsens Fest-Polonaise, opprinnelig skrevet for det store ballet som ble arrangert for Kong Oscar II og Dronning Sofie i daværende Kristiania i 1873. Deretter blir det urfremføring av Torstein Aagaard-Nilsens Furer, spesialskrevet for BFUng.

Til fremførelsen av Carmina Burana forsterkes orkesteret av et kor bestående av Edvard Grieg Ungdomskor, Steinerskolens kor Bergen Private Gymnas kor og Bergen Guttekor, under ledelse av Håkon Matti Skrede.

Så fest sikkerhetsbeltene. O Fortuna! Å skjebne!

Britt Sørensen

FESTIVAL: Bli sauna-svett på Bergens store elektrofestival

BERGENS TIDENDE

Hva: Ekko-festivalen.

Hvor: Østre.

Når: 21.–28. oktober.

Hvorfor: For fjortende gang blir årets høydepunkt innen elektronisk musikk i Bergen arrangert. Et av årets større navn er finske Jimi Tenor, som er en av verdens herligste særinger. Han vil garantert sørge for gode vibber på Østre lørdag med sine rare klær og nye lyder. Han ga ut sitt første solalbum i 1994, og holder fortsatt koken med sin elektro-afro-ubestemmelige stil.

Et av de andre høydepunktene er Nina Kraviz, som kommer rett ut av Sibir i Russland. Hun skulle egentlig bli tannlege i Moskva, men ting skjer, og nå spiller hun på klubbscener verden rundt. Tidligere i oktober arrangerte hun fest på et 150 meter høyt UFO-lignende vanntårn i Finland, så hvem vet hva hun finner på i Bergen neste helg. Dette er bare to små smakebiter i en svær konfekteske, så egentlig er det bare å snu døgnrytmen på hodet, glemme alle forpliktelser og gjemme seg for høsten på Østre i uken som kommer.

Ingvild Nave