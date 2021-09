Fikk du med deg disse kultursakene?

Da de ga seg, trodde ingen av dem at de noen gang skulle lage show sammen igjen. Men torsdag hadde de premiere på nytt show på Ole Bull Scene.

De planla slett ikke å gjenforenes

Elisabeth Moberg, Kjersti Berge og Marit Voldsæter i Kvinner på randen shower igjen.

Kvinner på randen hadde ingen planer om gjenforening og nytt show. Men så dukket det opp en spesiell situasjon.

Det begynte i 1995. Ekteparet Arvid Ones og Hilde Sol Erdal fikk en idé om å sette sammen en jentegruppe.

Elisabeth Moberg, Kjersti Berge og Marit Voldsæter i Kvinner på randen gjorde deretter stor suksess landet rundt.

Da de ga seg, trodde ingen av dem at de noen gang skulle lage show sammen igjen. Men torsdag hadde de premiere på nytt show på Ole Bull Scene.

Katastrofefilm spilt inn utenfor Bergen

Oljeplattformene tar fyr i «Nordsjøen», som åpner Bergen internasjonale filmfestival i oktober.

I kinofilmen «Nordsjøen» tar det norske oljeeventyret en dramatisk vending.

En oljeplattform går plutselig ned utenfor Ormen Lange-feltet. Ingen vet hva ulykken skyldes.

Norgeshistoriens største redningsaksjon blir satt i gang. Dette er skrekkscenarioet i regissøren John Andreas Andersen nye katastrofefilm, «Nordsjøen».

Blant skuespillerne er Anders Baasmo Christiansen, som spiller redningsmann.

Opptakene i havet er gjort utenfor Bergen, på Ågotnes og i Skipavika. Også Stavanger-området ble brukt under innspillingen.

Nå spiller Hvitmalt gjerde-vokalisten med nye venner

Johannes Fjeldstad var i mange år frontfigur i bandet Hvitmalt Gjerde.

Tidligere frontfigur i bergensbandet Hvitmalt Gjerde, Johannes Fjeldstad, er i gang i nytt band.

Han var kjent som vokalist i bandet Hvitmalt gjerde på 2010-tallet.

Senere tenkte han å bli soloartist, men var usikker på hvordan han da skulle gå frem.

Nå har Johannes Fjeldstad skjønt at han egentlig passer best til å spille i band. «Fangst» heter det nye bandet, og denne uken spilte de for første gang i Bergen.

Supergruppen kommer tilbake

Vokalist Joseph Williams på Toto-konserten i Bergen i juni 2015.

Steve Lukather er eneste originalmedlemmet på plass når Toto kommer til Bergen 19. august neste år.

Litt lenge til kanskje, men mange vil glede seg over at supergruppen Toto 2022 kommer til Bergen med «The Dogz of Oz World Tour» neste sommer.

Da kommer nok «Rosanna», «Africa» og «Hold The Line» til å runge på Bergenhus festning.

At det bare er én igjen fra originalbesetningen får vi bare leve med.

Hun vil gi barna på Barneklinikken et friminutt

Dominika Minkacz-Sira (40) vil at barna på Barneklinikken skal få glede av forestillingen «365 pingviner».

Denne helgen arrangeres teaterfestivalen Bergen Fringe Festival (2.-5. september) på Cornerteateret på Møhlenpris.

Teaterkompanier fra flere land deltar. Et av dem er bergensbosatte Dominika Minkacz-Siras lille teaterkompani Open Window Theatre.

Hennes absurde komedie om uforvarende å få 365 pingviner i hus skal streames søndag til Barneklinikken på Haukeland sykehus.