Leken og lovende start for Marvel-serien

«Loki» kan bli en skikkelig godbit for fansen.

Den Loki vi møter i serien er arrogant og herlig som alltid, mener BTs anmelder. Foto: Marvel Studios

Fakta Loki Action/Fantasy. Regi: Kate Herron. Manus: Michael Waldron. Skuespillere: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant. Premiere på Disney+ 9. Juni. Anmeldelsen er basert på 2 av 6 episoder. Les mer

Det nok er ikke nødvendig å ha hundre prosent oversikt over Marvel-universet for å underholdes av Disney Plus-serien «Loki», men jo bedre kjennskap du har til superskurk og antihelt Loki fra før, jo mer vil du sette pris på denne serien.

De første to episodene lover nemlig et morsomt, overraskende, og stilig tidsreiseeventyr, som leker med våre forventninger til guden av ugagn.

Serien begynner med en scene vi kjenner igjen fra «Avengers: Endgame», hvor heltene reiser tilbake i tid til like etter slutten av «The Avengers» (2012) for å hente tesseracten, men mislykkes. Det resulterer i at Loki (Tom Hiddleston) stikker av med den.

I «Loki» viser det seg at han ikke kommer så veldig langt før han blir stoppet og arrestert av Time Variants Authority, for en forbrytelse mot «den hellige tidslinjen». TVA er kjent fra Marvel-tegneseriene, men for dem som ikke kjenner dem derfra, skal jeg ikke røpe mer enn at Loki her møter agenten Mobius M. Mobius, spilt av Owen Wilson.

Det blir tøysing med tid, teorier om et univers med parallelle tidslinjer, og diskusjoner om fri vilje. Replikkvekslinger mellom Loki og Wilsons Mobius er kjappe og artige, i en slags buddy-cop-relasjon. Det syns at både Hiddleston og Wilson koser seg i rollene, og det smitter gjennom skjermen.

Den Loki vi møter i serien er arrogant og herlig som alltid, og det er spesielt morsomt å se ham i et frustrert møte med byråkratiet og strenge regler, i en situasjon han ikke helt enkelt kan lure seg unna som han pleier.

Loki viser glimt av det følsomme, såre adoptivbarnet fra Kenneth Branagh-regisserte «Thor» (2011), hvor vi først møtte ham, men med en større dose av tullete vitsing à la Taika Waititis «Thor: Ragnarok» (2017). Mye av humoren er knyttet opp til nettopp hvordan vi kjenner Loki, hans handlingsmønster og typiske replikker.

Seriens design er stilig og gir tydelig inntrykk av å være noe helt annet enn de mer pompøse kinofilmene. Den lykkes slik, på lik linje med «WandaVision» fra tidligere i år, med å understreke at selv om den tilhører Marvel-universet, er serien noe eget og annerledes.

Etter bare to episoder er det vanskelig å si så mye om hvor «Loki» vil ta veien, og om hvor bra den egentlig er, men foreløpig storkoser jeg meg med å heie på Loki. Det er et bra tegn at serien klarer å unngå noen litt for åpenbare vendinger jeg fryktet ville komme, og heller overrasker med spennende tvister. Det lover godt for at guden av ugagn skal klare å lure oss trill rundt før sesongen er omme.

Dette kan bli en skikkelig godbit for fansen.