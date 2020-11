«Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV

En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang.

Folk valfartet for å se den sovjetiske ubåten kalt U137 som i 1981 gikk på grunn utenfor Karlskrona i Sverige. Her ligger «Whiskey on the rocks» bevoktet av to svenske skip. Nå blir hendelsen en dramakomedie for fjernsyn. Foto: NTB / arkiv

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Arbeidstittelen er «Whiskey on the rocks», og sikter til at det var en ubåt av Whiskey-klassen som gikk på grunn utenfor den svenske marinebasen i Karlskrona – samtidig som det foregikk en svensk marineøvelse, melder TT.

To svenske fiskere som dro ut for å trekke garn morgenen etter grunnstøtingen, gjorde store øyne da de oppdaget den svarte ubåten som sto halvveis oppå et skjær. Men hendelsen utløste en diplomatisk krise, løst etter 11 dagers intense forhandlinger.

Variety skriver at det svenske produksjonsselskapet Dramacorp nå er i ferd med å utvikle en miniserie med både skandinaviske og internasjonale skuespillere på rollelisten.

Produsentene Patrick Nebout og Henrik Jansson-Schweizer har tidligere laget «Tykkere enn vann» for SVT og den Oscar-nominerte filmen «Hundreåringen som klatret gjennom vinduet og forsvant».

Nebout beskriver ubåtkrisen som «den absolutt pinligste hendelsen under hele den kalde krigen».

– Og det var like pinlig for alle, fra den svenske regjeringen og det militære til Nato og Sovjetunionen, sier han til Variety, Der røper han dessuten at etter først å ha tenkt å lage en politisk thriller, landet de på en dramakomedie à la «The Death of Stalin» og «Veep».