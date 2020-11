Torgallmenningen har alltid vært en plass i utvikling

Med Bård Breiviks nye søyler på plass, kan det være på sin plass å gjøre noe med fargene i vår storstue.

1. Torgallmenningen slik den ser ut i dag, med ulike pastell- og jordfarger. Torgallmenningen bør få en farge som passer søylene, mener sivilarkitekt Morten Molden. Foto: Morten Molden

Morten Molden

Torgallmenningen er nå snart 100 år gammel, og den har gjennom alle disse årene vært i stadig utvikling. Mange husker nok plassen med gater og fortau og mange parkeringsplasser.

Bebyggelsen rundt plassen er preget av 1920-årenes nyklassisisme, og byggene er nesten identiske i utforming – de har en ensartet arkitektur.

De siste årene har mye skjedd på plassen og med plassen. Bilene er borte, gatene er borte og plassen har fått et nytt vakkert gulv med skifer og brostein.

Nye plassmøbler er kommet til, og et stort vannbasseng er anlagt rundt Sjøfartsmonumentet.

Alt dette er en positiv utvikling av plassen.

Langs fasadene på begge sider er det anlagt overdekninger med glasstak og søyler i forkant.

Alle kjenner historien om de første søylene til Bård Breivik, som av en eller annen grunn sviktet konstruktivt. Alle kan nå betrakte de nye søylene fra samme kunstner, og som nå er montert.

Når det gjelder fargene på fasadene på plassen, har det vært mange individuelle løsninger, tilsynelatende uten en overordnet plan, med ulike pastellfarger og jordfarger som det selvsagt har vært mange meninger om opp gjennom årene (se bilde 1).

2. Det er etter min mening blitt en uheldig konkurranse mellom fargene på Torgallmenningen, og de nye stålsøylene. Foto: Morten Molden

Etter at de nye forniklede stålsøylene kom opp, er det imidlertid etter min mening blitt en uheldig konkurranse mellom fargene på husene og de nye søylene – dette er synd (se bilde 2)

Dette mener jeg krever at man ser på fargesettingen på nytt. Selv om man velger harmoniske fargekombinasjoner i duse jordfarger på husene, vil disse fargene likevel konkurrere med de nye søylene, som har en helt annen image.

Mitt forslag går derfor ut på at man velger en nøytral og passiv farge på alle husene på plassen, som kanskje også er i tråd med den helhetlige og ensartede arkitekturen som Torgallmenningen har.

Med én farge på alle byggene vil dette gi en nøytral ramme for plassen, uten at det blir en konkurranse og konflikt med de nye moderne søylene og glasstakene.

Hvilken farge som skal velges kan nok diskuteres, men etter min mening vil en helt lys gråhvit farge med en mural karakter gi den ønskede virkningen: nøytral og passiv, som på en harmonisk måte spiller sammen med søylene og glasstaket, som nå preger plassen (se bilde 3 og 4).

3. Slik ser Morten Molde for seg fargene på Torgallmenningen. Foto: Morten Molden (foto/illustrasjon) 4. Slik ser det ut nå. Foto: Morten Molden

Det er dessuten svært viktig at også de to nederste etasjene som er under glasstakene også inngår i en helhetlig fargesetting. I dag er det ulike nyanser av gråtoner på disse søylene, uten relasjon til husfargene over. Jeg tror at disse etasjene med sine halvsøyler og kapiteler skal ha en mørk gråfarge, som en harmonisk kontrast til de lyse gråhvite veggene over (se bilde 3).

På denne måten får husene på plassen en helhetlig og harmonisk fargesetting, i harmoni med søylene og glasstakene rundt dette enestående byrommet som vi har (se bilde 6).

6. Mange vakre byrom i Europa har også ensartet fargesetting på husene. Foto: Morten Molden (foto/illustrasjon)

Mange vakre byrom i Europa har også ensartet fargesetting på husene.

Til slutt er det viktig å presisere at ønsket om en slik fargesetting bare gjelder for Torgallmenningen, som er vår storstue – den blir som en klassisk kontrast til resten av byen, som jeg håper kan blomstre i mange individuelle farger.