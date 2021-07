– Alle trenger denne sangen, sier Silja Sol om en av sine favorittlåter denne sommeren. Her er hva seks bergensartister lytter til nå.

Meteorologisk institutt har målt den gjennomsnittlig varmeste første halvdel av sommeren noensinne i Bergen siden de startet med sine målinger.

Det har gitt mange fine solnedganger – men sommeren er mer enn bare Postgirobyggets «Idyll».

Med disse låtanbefalingene kan du utvide sommerspillelisten din.

1

Silja Sols favoritter: «Deilig og litt skakk»

Silja Sol trekker frem en sang hun mener alle trenger i sommer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Rhye: «The Fall»

– Jeg ble positivt overrasket da jeg oppdaget at det var en mann som sang så mykt og deilig! Dette er en herlig og lyrisk sang. For øvrig bør man sjekke ut hele albumet «Woman» i et strekk og bare nyte livet. Mmm ...

The Chemical Brothers: «The Darkness That You Fear»

– Deilig og litt «skakk» sang med fin «groove» og digge rytmer!

Girl in Red: «Serotonin»

– Har hørt så mye på denne! Jeg trengte denne sangen – alle trenger denne sangen.