Facebooks gjorde helomvending om holocaust: – Teknologien vår er veldig kraftig og kan misbrukes.

– Teknologien vår er veldig kraftig, og den kan misbrukes, sier Facebooks kommunikasjonssjef. Selskapet erkjenner at de må gjøre mer.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Elsket og hatet. Facebook og den mektige sjefen Mark Zuckerberg er stadig under press. Nå kommer endringene. Foto: Leah Mills / Reuters / NTB

– Mark Zuckerberg har først og fremst vært opptatt av å beskytte forretningsmodellen. Facebooks argument er at algoritmen er nøytral. Men det som får deg til å reagere eller bruke mer tid, blir løftet. Det legger til rette for at de som vil skape reaksjoner, får sjansen til det på Facebook.

Det sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.