Skuespiller Gina Lollobrigida (95) er død

Den italienske skuespilleren Gina Lollobrigida er død, 95 år gammel. Hun hadde roller i både italienske, franske og amerikanske filmer på 1950- og -60-tallet.

Den italienske skuespilleren Gina Lollobrigida er død, 95 år gammel. Her fra en filmfestival i Budapest i 1982.

NTB-Reuters-TT

Lollobrigida trappet ned skuespillervirksomheten på midten av 1970-tallet og jobbet deretter stort sett som fotojournalist og skulptør.

På 1950-tallet ble hun ansett som et av verdens største sexsymboler og spilte i filmer som «Beat the Devil», «Ringeren i Notre-Dame» og «Solomon and Sheba».

Etter hvert trappet skuespilleren ned og begynte isteden å jobbe som fotojournalist på 1970-tallet. Da fikk hun blant annet et eksklusivt intervju med Cubas president Fidel Castro.

Lollobrigida var en av de siste gjenlevende skuespillerne fra det som anses som Hollywoods gullalder, som varte fram til sent 1960-tall. Hennes siste rolle på lerretet var i den franske komedien «XXL» fra 1997.