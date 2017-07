Les hva forfatteren og musiker Silja Sol ville gjort som kulturturist i egen by.

I diktsamlingen «Bergens beskrivelse», beskriver Erlend O. Nødtvedt sin kjærlighet til hjembyen og dens mange krinkler og kroker. Da er det kanskje ikke så rart at forfatteren fra Fyllingsdalen ville startet dagen som turist i nære omgivelser.

– Dagen begynner med en rolig tur opp Løvstakken for å konstatere at det er sol i Fyllingsdalen selv om det regner i byen. Deretter blir det tid til en kaffe på biblioteket og et gjensyn med Nikolai Astrup-samlingen til Kode, skriver han i en e-post.

Maleren fra den lille bygden Jølster i Sogn og Fjordane regnes blant de viktigste billedkunstnerne i norsk kunsthistorie og er kjent for sine landskapsmalerier.

«Drammensveien»

Utover dagen er Nødtvedt klar for mer mosjon, men skal han klare høydemeterne, må han ha et stopp på veien.

– En gin tonic på Folk & Røvere må til for å klare oppstigningen til Fjellveien. En promenade der mens man gjør obskøne gester til cruiseskipene som forringer en ellers sublim utsikt, sier han.

Silje Vestvik

Fjellveien er en av de mest kjente turveiene i Bergen. Ifølge Bergen byleksikon var Brennevinssamlaget med på finansieringen av prosjektet som startet allerede i 1879, derfor ble veien på folkemunne omtalt som «Drammensveien».

Det er også Nødtvedts favorittplass i Bergen.

– Jeg har hatt farspermisjon siden mars og gått daglig i Fjellveien uten å bli lei. Trærne og de stadige nye perspektivene på byen gir hodet litt fred for en stakket stund.

Det beste med Bergen

Etter dette begynner nedstigningen til Kristkirketomten i Bergenhus festning for, som Nødtvedt selv sier, påfyll av det nødvendige historiske perspektivet.

På Kristkirketomten finner du omrisset av den store Kristkirken som var byens domkirke i middelalderen, men ble revet i 1530. Her skal de jordiske restene av Bergens skytsengel, St. Sunniva, ha blitt oppbevart.

– Så avsluttes dagen med reker og øl på Dr. Wiesener, sier Nødtvedt.

– Finnes det noen kulturelle perler bergensere glemmer?

– Det er lett å glemme å ta en tur til Lysøen, sier han.

Knut Strand

På øyen i Lysefjorden ligger komponist Ole Bulls villa og museum.

– Her kan man ta en is og en vaffel etter et besøk i villaen, før man går langs de hvite stiene for å finne en badeplass, sier Nødtvedt.

Foruten strender og villa ligger det også et gammelt gårdstun fra 1600-tallet på øyen.

– Hva er best ved å være i Bergen på sommeren?

– Det beste er vel at Bergen fremdeles ligger der når man kommer hjem.

Se Erlend O. Nødtvedts kulturelle turløype her:

Små stier på Fløyen

Vegar Valde

Kritikeryndling og bergensartist Silja Sol Dyngeland er som oftest travelt opptatt i festivalsesongen. Likevel blir det av og til tid til å være turist i sin egen hjemby, og da starter hun med utsikt.

– Jeg liker godt området rundt Fløyen, sier hun.

Fløyfjellet er en av de største turistattraksjonene i Bergen, så Dyngeland ville tatt en av de mange stiene utenfor veien og ut i skogen for litt alenetid.

– Etter det hadde jeg tatt Beffen ut til Nordnes og gått litt rundt der, hvis det var fint vær.

Fluffy drink

Den lille fergen Beffen er en kjent figur i bybildet, og mange bruker ruten over Vågen som en snarvei til jobb og skole. Etter å ha vandret rundt i Nordnesparken og trange smau, vender Dyngeland snuten mot sentrum og landets eldste uavhengige platebar, Apollon.

Roar Christiansen

– Det er en fin atmosfære der med rader av LP-plater du kan bla deg gjennom, og samtidig et godt utvalg i pils.

Barrunden fortsetter til Muskedunder og Ujevnt utover kvelden. På sistnevnte legger Dyngeland inn en spesiell bestilling.

– Her har de min favorittdrink i hele verden! Jeg husker ikke hva den egentlig heter, men jeg kaller den bare Fluffy Puffy fordi jeg blir så god og fluffy av å drikke den.

Hvis det er atter en regndag i Bergen, tar hun seg en tur på kino. Helst vil hun se litt sprø sciencefictionfilmer som foregår i verdensrommet eller smale independentfilmer, gjerne i samme stil som Wes Anderson eller Quentin Tarantino.

Gatekunst og infrastruktur

Men aller best liker Dyngeland å gå rundt i gatene og lukte på Bergen.

– Jeg glemmer ofte hvor fint det er å gå turer i området rundt Sandviken og bare kikke litt på infrastrukturen og de små, rare gatene. Og så elsker jeg lukten av sommer i Bergen som er frisk fordi det regner så mye.

Sean Meling Murray

– Er det noen kulturelle perler bergensere glemmer?

– Rundt omkring i byen er det også mye fin gatekunst, og det dukker opp nytt hele tiden. Og så har vi Troldhaugen litt utenfor byen. Der arrangeres det flere konsertperler for folk som er interessert i klassisk musikk, og så ligger det idyllisk og fint til, sier Dyngeland.

– Hva er favorittplassen din i Bergen?

– Jeg er veldig glad i den lille grønne lungen mellom Den blå steinen og Den Nationale Scene.

Hvis det er fint vær, tar hun med seg litt musikkarbeid så hun kan skrive tekster og høre på innspillinger i Teaterparken eller Botanisk Hage.

– Da slapper jeg av og slipper til mye av meg selv.

Se Silja Sols kulturelle turløype her: