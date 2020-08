Gatekunstnerens lekeplass

Frem til rivingen i oktober har undergrunnskunstnere tatt over det gamle meieriet på Minde.

Det startet med at Øistein Jakobsen måtte se mye i bakken for å ikke snuble da han gikk. Den høyreiste nordlendingen med sans for å være «der det skjer» mistet beinet i en hanggliderulykke. Akkurat dette er ikke så betydelig for historien, men med blikket festet på gatene oppdaget Jakobsen noe gammelt på nytt: gatekunsten.

Overalt hvor du går, er det en liten «tag». Hvem som helst kan «tagge», men fåtallet kan lage virkelig god gatekunst. Gjennom sitt prosjekt «Streetart Bergen» har Jakobsen blitt kjent med både de som utøver lovlig og ulovlig kunst. Resultatet? 700 kvadratmeter gatekunstvegg på Spelhaugen, og et riveklart meieri utsmykket med 200 større verk og utallige «tags».