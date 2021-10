Jon Fosse skrev ny roman med fyllepenn

Jon Fosse skrev sin nye roman med fyllepenn, sier han i et intervju med TT.

Her hjemme ble tredje bind i «Septologien» lansert i september med Jon Fosse til stede.

NTB

Publisert

– Jeg har skrevet en roman for hånd med fyllepenn, i fire notatbøker. Nå skriver jeg det over på datamaskin og det tar sin tid. Den kommer om et par år, sier Jon Fosse i intervjuet med det svenske nyhetsbyrået i anledning av at første bind av «Septologien» lanseres der.

Forfatteren og dramatikeren forteller hvordan han aldri skriver ut fra en plan, noe han synes er «uinteressant».

– Jeg setter meg alltid bare ned og begynner, og så lytter jeg meg frem. Jeg har vært forfatter i over 40 år nå, og skrivingen fascinerer meg enda mer enn tidligere, og det er nettopp fordi jeg ikke vet hva som skjer. Med en fyllepenn blir det ennå lettere å lytte seg inn, sier Fosse, som tipser TT-journalisten om pennemerker.