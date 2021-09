Justin Bieber kåret til årets artist

40-års jubilerende MTV holdt sin årlige musikkfest MTV Music Awards i Brooklyn, New York, søndag kveld.

Justin Bieber fikk fine priser under nylig avviklede MTV Music Awards.

Til forskjell fra året før var det i år publikum til stede under prisutdelingen.

Festivitasen ble innledet med en forhåndsinnspilt hilsen fra Madonna, der hun fortalte hvordan hun kom til New York for om lag 40 år siden – med bare 35 dollar og et par dansesko. Hun fortalte videre hvor mye MTV har betydd for henne, og overrasket til slutt publikum gjennom å dukke fysisk opp på scenen.

Et annet 80-tallsikon brukte sin gamle hit til å komme med politiske utspill. Cyndi Lauper sa at budskapet i «Girls Just Wanna Have Fun» fra 1983 fortsatt gjelder, og la til at jenter også vil ha penger i banken, lik lønn og kontroll over egen kropp.

Madonna dukket opp under MTV Video Music Awards i New York.

Så delte hun ut pris for beste poplåt til Justin Bieber, Daniel Caesar og Giveon for «Peaches». Det ble en fin kveld for Justin Bieber som også fikk den gjeve prisen Årets artist.

En av de andre tungvekterprisene gikk til Lil Nas X, som kunne ta med seg hjem Årets video-pris for «Montero (Call Me by Your Name)".

Olivia Rodrigo fikk prisen for Årets nykommer, og hennes «Drivers License» ble videre kåret til Årets låt. Årets gruppe ble BTS – som også fikk pris i kategorien Beste K-poplåt for «Butter».