Årets utgave av Spellemannprisen kommer til å bli preget av #metoo.

Når Spellemannprisene for 2017 deles ut på søndag, kommer artister og publikum til å bære hvite roser for å markere #metoo-kampanjen. Silja Sol Dyngeland, bedre kjent som artisten Silja Sol, støtter #metoo-markeringen som skal finne sted under den norske platebransjens festkveld.

– Det er et viktig tema man må snkke om. Det handler om grunnleggende respekt. Vi må sette lys på seksuell og andre former for trakassering. Vi må sette ned foten rett og slett, sier Silja Sol, som søndag kan vinne spellemannpris i indiekategorien.

Metoo-kampanjen er blitt markert under flere prisutdelinger de siste månedene. Under Grammy-utdelingen i januar var flere kvinnelige artister kledd i svart og tok med seg hvite roser til utdelingen. I tillegg har #metoo blitt markert på mange ulike utdelinger og tilstelninger i år:

– Alltid støttet #metoo

– Musikkbransjen har lenge vært i kjønnsubalanse, heldigvis ser det mer og mer ut til å snu. I mine kretser er det mange av begge kjønn. Da føler jeg også at jeg jobber bedre – når begge kjønn er representert, sier Silja Sol

Styreleder for Spellemannprisen, Marte Thorsby, ønsker markeringen velkommen.

– Vi har naturligvis støttet #metoo-kampanjen hele tiden. Flere aktører i musikkbransjen synes det er veldig naturlig at dette markeres på Spellemann, og det vil vi også gjøre, sier styreleder for Spellemannprisen, Marte Thorsby, til Aftenposten.

Da artistene brukte hvite roser under Grammy-utdelingen, skrev The Guardian, blant annet om den hvite fargens betydning for feministbevegelsen, sammen med grønt og lilla.

Satte sitt preg på Golden Globe

Golden Globe-utdelingen var nok likevel aller mest preget av #metoo-markeringen.

– Vi føler oss modigere i dette øyeblikket når vi står sammen i en tykk, svart rekke, sa Meryl Streep, en av de mange kjente skuespillerne kledd i svart for anledningen.

Den som nok fikk mest oppmerksomhet var Oprah Winfrey, som holdt en så sterk tale inspirert av #metoo at det førte til en seriøs diskusjon om hun ville være som presidentkandidat for demokratene i 2020.

Initiativtaker: – Kjentes naturlig å gjøre det her også

– Det er klart at mange har tenkt på å markere #metoo under Spellemann-utdelingen, sier Charlotte Öqvist fra PR-byrået LittleBigSister.

Hun vil ikke ta æren for at mange vil gå med hvite blomster under søndagens prisutdeling, men sier at hun tok litt mer direkte initiativ i en av bransjens lukkede grupper for å faktisk gjennomføre en markering.

– Det er inspirert av de andre prisutdelingene som har vært, for eksempel i Sverige og i USA, så det kjentes naturlig å gjøre det her også, sier Öqvist.