Elsker du svensk rock? Dra til Fresvik. Foretrekker du svensk kunst? Ta turen til Markeveien.

KONKURRANSE: Hvem er Bergens beste bartender?

Eirik Brekke (arkiv)

Hva: Bergen’s Fastest Quality Bartender.

Hvor: Vaskeriet.

Når: Søndag kl. 20.

Hvorfor: Hver fredag og lørdag kveld er bartenderne i full sving. De lager drinker etter drinker og varter opp resten av oss bergensere til langt på natt. Søndager får de endelig tid til seg selv og sjansen til å puste ut.

Nå søndag har de derimot valgt å bruke fritiden til å finne ut hvem av dem som er best i bransjen. Utestedet Vaskeriet arrangerer en bartenderkonkurranse hvor deltakerne måles etter fart og kvalitet. Her gjelder det å være kjapp med drinkmiksen og samtidig sørge for at sluttresultatet ikke smaker vondt.

Flere av Bergens utesteder er representert i bartenderkonkurransen, blant andre Bryggen Nightclub, Vinyl, Brukbar, No Stress og Magda. Møt opp og hei frem din favorittbartender.

Erik Aasebø

FESTIVAL: Se Cezinando i naturskjønne omgivelser

Ørjan Deisz

Hva: Fres Festival.

Hvor: Fresvik i Sogn og Fjordane.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: Arrangørene av Fres Festival mener selv at festivalen deres er verdens koseligste. Det kan godt hende de har rett. Festivalområdet ligger svært vakkert til, omringet av ruvende fjell og grønne daler i Sogn og Fjordane.

Til den lille bygden med rundt 270 innbyggere i Vik kommune kommer artister som Cezinando, Dagny, Great News, Bob Hund, A-Laget og Jonas Alaska.

Fresvik ligger drøye tre timer kjøring unna Bergen sentrum, og er nok verdt turen. Unn deg tre dager med tropisk stemning ved Sognefjorden.

Erik Aasebø

UTSTILLING: Oppløftende videokunst

Johanna Billing

Hva: Filmer av Johanna Billing.

Hvor: Entrée.

Når: Onsdag til søndag, kl. 17 – 21.

Hvorfor:

Hva om en trafikkork ikke nødvendigvis er en plage, men en mulighet? Noe slikt tenkte kanskje kunstneren Johanna Billing, da hun sørget for at 60 biler stanset opp på en landevei i Pulheim utenfor Köln. Resultatet ble kanskje ikke et eget samfunn, slik som i Øystein Sunde-sangen «Campingvogna», men i alle fall et pusterom som folk spontant ga seg til å fylle med lek, prat og andre former for avslapning.

Hendelsen kan gjenoppleves i kortfilmen «Pulheim Jam Session», hvor Billing også blander inn pianoimprovisasjoner av en svensk musiker. Dette er en av fem videoer av den svenske kunstneren som kan sees i galleriet Entrée denne og neste uke. Hver film har sin egen dag, så det blir mange turer til Markeveien for dem som vil ha med seg alle. Da får de også god kjennskap til hvordan den svenske kunstneren blant annet tar i bruk musikk, dans og barn som elementer i kunsten sin.

Erik Fossen

KONSERT: HP Gundersens nyeste trupp

Vegar Valde

Hva: HP and the Hearts of Fire.

Hvor: Verftet USF.

Når: Lørdag kl. 19.

Hvorfor:

Musikerveteranen Hans Petter Gundersen bytter bandkonstellasjon like flittig som andre folk skifter skjorte. Fra Småfolk og Hole in the Wall via Little Sister og Tweeterfriendly Music til de seinere års droneband, løper Gundersens gitarstrenger som en syngende rød tråd.

Nå nylig har gitaristen ofte vært å høre sammen med amerikanske og kinesiske musikervenner, men denne kvelden stiller han med lokale kolleger: Åse Britt Jacobsen, Øyvind Storli Hoel og «Sergeant Petter» Folkedal.

På programmet står «nedpå og svalende country- og bluespreget musikk», mens værgudene i skrivende stund legger opp til en våt ramme rundt konserten. Forhåpentlig blir det likevel ikke vått nok til å slukke Gundersens flammende hjerter.

Erik Fossen