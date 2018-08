Maria Ekerhovd-produserte «Hva vil folk si» ble den store vinneren under kveldens Amandapris-utdeling i Haugesund.

«Hva vil folk si», regissert og skrevet av Iram Haq, er produsert av Mer Film AS i Bergen. I kveld vant filmen pris for beste norske kinofilm, i konkurranse med Erik Poppes «Utøya 22. juli» og Joachim Triers «Thelma».

Maria Ekerhovd i Bergen er produsent på filmen som handler om en 16 år gammel norsk-pakistansk jente som virkelig får oppleve kulturkonflikten mellom et moderne norsk samfunn og tradisjonelle pakistanske verdier.

Åserud, Lise / NTB scanpix

– Maria og jeg har hatt et veldig fint og spennende samarbeid gjennom to spillefilmer nå. Det har virkelig vært viktig for meg og, sier Iram Haq til BT.

Maria Ekerhovd er jublende glad etter at prisen er delt ut. Hun forteller til BT at samarbeidet med Iram Haq startet i 2009.

– «Hva vil folk si» er en viktig film. Derfor er det så gøy med en slik anerkjennelse. Ikke glem at vi var i konkurranse med to andre veldig gode filmer. Alle kunne egentlig ha vunnet, sier Ekerhovd.

Håper på Oscar

«Hva vil folk si», som ble sett av 130.000 publikummere på kino, vant også tre andre gjeve priser: For beste mannlige skuespiller (Adil Hussain), beste regi og beste manus.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Dette er en film der vi har gjort alt sammen fra bunnen av. Vi distribuerte også filmen selv, så dette er en pris til hele Mer Film, sier Ekerhovd.

Hun understreker det tette forholdet hun har til Iram Haq.

– Jeg elsker talentet til Iram. Vi har reist verden rundt sammen, og jeg tror vi utfyller hverandre på en veldig god måte, sier Ekerhovd.

Hun bekrefter at de har flere nye prosjekter sammen, men først er målet å bli norsk Oscar-kandidat for 2018 – slik de ble for fem år siden med «Jeg er din».

– Jeg har stor tro på det. Vi har nylig fått en fantastisk mottakelse i USA. Så dette er noe vi jobber mot., sier Ekerhovd.

Bare nesten for «Prebz og Dennis»

En annen bergensprodusert film, «Prebz og Dennis: The Movie», var nominert i klassen Folkets Amanda.

Filmen om YouTube-fenomenet Prebz og Dennis, alias Preben Fjell og Dennis Vareide, er regissert av Kaspar Synnevåg og produsert av North Sea Production og Trond Gullaksen i Bergen.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Men i den endelige publikumsavstemningen ble de passert av Harald Zwarts «Den 12. mann».

Andre store priser i kveld: Beste kvinnelige skuespiller ble Andrea Berntzen i «Utøya 22. juli», mens Solveig Birkeland fra samme film ble beste kvinnelige birolle.

Pris til Saabye Christensen

Ingar Helge Gimle fikk pris for beste mannlige birolle for innsatsen i «Rett vest». «Røverdatter» ble beste dokumentarfilm, «No Man is an Island» fikk pris for beste kortfilm, mens «Elias og Storegaps hemmelighet» ble beste barnefilm.

Joachim Triers «Thelma» var norsk Oscar-kandidat i 2017 og var nominert til hele tolv Amanda-priser. Filmen fikk tre priser i kveld: For beste klipp (Oliver Bugge Coutté), for beste musikk (Ola Fløttum) og for beste foto (Jakob Ihre).

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Amanda-komiteens ærespris gikk til forfatter Lars Saabye Christensen. Samme komités gullklapper gikk til maskør Veslemøy Fosse Ree.

Og årets skandale? Jo, regissør og skuespiller Leon Bashir stormet scenen under utdelingen og viste fingeren til norsk filmbransje. Dette ble klippet fekk fra prisseremonien på TV 2.