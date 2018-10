EUS UTFORDRING: Når Jørgensen diskuterer utviklingen i Polen og Ungarn, virker det som om budskapet er at vi kan skru av alarmen, det står ikke så ille til som vi tror. Han finner trøst i at Victor Orbáns (bildet) Fidesz bare fikk rett under 50 prosent av stemmene, men ser bort fra at høyreekstreme Jobbik i tillegg fikk 19 prosent. En halvblind observasjon. FOTO: Vincent Kessler / X00403