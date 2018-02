MINDRE SKUMMELT: Studentene Krista Lien Indrehus (28), Eira Søyseth (26) og Julia Martincic (22) går på forfatterutdanningen på Skrivekunstakademiet i Bergen. De har fått øynene opp for poesien. FOTO: Eirik Brekke

Unge digger poesi i sosiale medier

Unge skriver og deler poesi på sosiale medier. – Poesien kan være et direkte uttrykk for unge folks følelser, mener redaktør for skjønnlitteratur i Aschehoug, Mia Bull-Gundersen.