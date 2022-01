Teatersjefene i Bergen slutter på samme dato

Teatersjefene Stefan Larsson og Solrun Toft Iversen er her avbildet sammen med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) på DNS i november.

DNS-sjef Stefan Larsson slutter ikke til nyttår likevel. – Vi fant ut at det var best at jeg ble litt lenger, sier han.

BT kunne for en måned siden avsløre at Stefan Larsson ville gi seg som teatersjef på DNS 31. desember 2022.

– Familiesituasjonen er hovedgrunnen til at jeg gir meg. Jeg behøver å være i nærheten av dem. Dessuten har jeg mange internasjonale tilbud som regissør, sa Larsson den gangen.

– Skal komme til servert bord

Tre dager senere meddelte Solrun Toft Iversen at hun vil gi seg som teatersjef på Det Vestnorske Teateret når åremålet går ut 31. juni 2023. Da sa hun til BT at hun ikke var fremmed for å bli Larssons etterfølger på DNS, hennes forrige arbeidsgiver.

– Jeg vil ikke utelukke at jeg søker teatersjefstillingen på DNS. Mange spør meg jo om det, var budskapet hennes.

Stefan Larsson jobber for tiden på Kungliga Operaen i Stockholm.

Nå kan timingen bli enda mer optimal, for Larsson har forlenget sjefstiden sin på DNS til 31. juni 2023. Det var BA som først meldte om dette.

– Styreleder Katrine Trovik og jeg kom frem til at det var fint om jeg kunne bli litt lenger. Det både kan og vil jeg. DNS er en fantastisk arbeidsplass, sier Larsson til BT.

Han peker på at en viktig motivasjon for å bli i Bergen, er at den store flytteprosessen til Laksevåg (verksteder, lagre, administrasjon) skal bli avsluttet på en god måte i år.

Larsson ønsker også å sikre at det blir en god start på det omfattende moderniseringsarbeidet av selve teaterhuset på Engen i 2023.

– Dette skal ikke en ny teatersjef måtte bale med. Vedkommende skal komme til et servert bord. Jeg er veldig stolt av begge prosjektene. Og ønsker å følge dem så langt som mulig, sier Larsson.

– Stor uro

Han har planene klare for DNS-repertoaret første halvår 2023, så en ny sjef ville uansett ikke fått satt sitt merke før høstsesongen.

– Det kommer flere internasjonale gjesteregissører neste år, i tillegg til noen av Norges fremste. Repertoaret blir bredt og underholdende – og radikalt. Vi skal også presentere nyskrevne stykker, forteller Larsson.

Solrun Toft Iversen slutter på Det Vestnorske Teateret neste sommer.

Han er for tiden i Stockholm for å regissere operaen «Löftet» på Kungliga Operaen. Premieren er 27. januar.

I Sverige kreves det nå koronabevis for å kunne slippe inn på offentlige sammenkomster, som teatre og operaer, med flere enn 100 publikummere. Det har Kungliga Operaen innført.

Samtidig meldes det om rekordhøye smittetall.

– Det er naturligvis stor uro her, men jeg håper jo at premieren skal gå som planlagt, sier Larsson.