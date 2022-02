«Lysets magiker» skal ut i verden

Flere Harriet Backer-malerier fra Bergen stilles ut både i Stockholm og Paris. – Sensasjonelt, sier Kode-direktør Petter Snare.

Kodes Line Daatland og Petter Snare må gjerne kikke ekstra godt på Harriet Backer-samlingen. Snart skal flere av maleriene lånes ut i noen år.

– Det er sensasjonelt at vi, i samarbeid med Nasjonalmuseet, kan få vist en av våre viktigste kunstnere i Paris og i Stockholm, sier Kode-direktør Petter Snare.

De neste årene skal publikum i Oslo, Bergen og de to nevnte byene få oppleve en omfattende utstilling av Harriet Backers billedkunst. Siden 2019 har Kode i Bergen og Nasjonalmuseet i Oslo, som begge eier omfattende Backer-samlinger, samarbeidet om å den forestående utstillingsturneen.

«Lavendler» fra 1914 er et av tre malerier Harriet Backer skapte i Bergen. Verket er i dag i Kodes eie.

– Løfter Backer og kunsten

– Samarbeidet er en fortsettelse av betydelige internasjonale samarbeid som Kode har hatt de siste årene, sier Kode-direktør Petter Snare.

– Dette er først og fremst viktig for å løfte Harriet Backer og kunsten, men gjør selvsagt også at flere internasjonale institusjoner får øynene opp for den fantastiske samlingen vi har her i Bergen, sier Snare.

Harriet Backer fotografert i München. Når det nye Nasjonalmuseet åpner i sommer, får Backer et eget rom.

Så lyset i Paris

Harriet Backer (1845–1932) regnes som en av Norges fremste malere av sin generasjon.

I en tid der kvinner ikke hadde stemmerett, eller fikk lov til å gå på kunstakademiet, klarte Backer å bli en sentral skikkelse i norsk kunsthistorie.

Hun utdannet seg i München, og flyttet til Paris i 1878. Her lot hun seg inspirere av det franske friluftsmaleriet og impresjonismen, og karrieren begynte å ta form. I dag er Backer er ikke minst kjent for sine interiørmalerier, der hun skapte en helt spesielt lyssetting.

– Da hun kom til Frankrike og møtte friluftsmaleriet og impresjonismen, løsnet det som skulle bli hennes store og egenartede prosjekt – å bruke disse teknikkene til å gjengi lyset innendørs, sier Line Daatland, direktør for samling og utstillinger i Kode.

I Backers fotspor

Mellom 70 og 90 bilder skal være med på turneen, som på en måte følger Backers liv. Utstillingen starter i 2023 på det nye Nasjonalmuseet i Oslo, der Backer bodde det meste av livet og frem til hun la ned penselen for godt, 87 år gammel.

Etter et langvarig stopp på Nationalmuseum i Stockholm skal verkene til Paris, der Backer bodde fra 1878–1888. Det var her i «Lysets by» at Backer første gang stilte ut et maleri.

I Paris kommer Backer inn i varmen på Musée d'Orsay, en tidligere jernbanestasjon som i dag huser verdens største samling av impresjonistisk og postimpresjonistisk kunst. Det storslåtte museet ved Seinens bredd besitter blant annet en enorm samling av størrelser som Monet, Manet, van Gogh, Renoir og Cezanne.

Petter Snare og Line Daatland i Kode har en Backer-samling på rundt 25 bilder. Flere av disse skal på turné i utlandet.

Tre bilder fra Bergen

I 2025 kommer utstillingen til Bergen, der Backer tilbrakte flere somre på 1910-tallet. Her sosialiserte hun med blant annet Rasmus Meyer, Nina Grieg og Olav Rusti.

I Bergen skapte hun tre verk: «Interiør fra Mariakirken», «Fra Hanseatisk Museum» og «Lavendler». Samtlige er i Kodes eie.

– Det siste, «Lavendler», ble kjøpt inn for ikke lenge siden, sier Petter Snare.

Til sammen har Kode 28 verk av Backer.

– Det hadde vært morsomt å få vite om det fantes flere Harriet Backer på private hender på Vestlandet, sier Kode-direktør Petter Snare.

Lærte opp Astrup og Sohlberg

Backer tok på ingen måte lett på oppgaven. Hun kunne bruke svært lang tid på et bilde, og hadde derfor en liten produksjon – det oppgis gjerne mellom 180 og 200 malerier.

Tilbake i Kristiania startet hun en privat malerskole, der både Nikolai Astrup og Harald Sohlberg var elever.

– Da Rasmus Meyers samlinger åpnet i 1924, var hun en av «de tre store» i norsk kunst som fikk hele vegger for seg selv. De to andre var Christian Krohg og Erik Werenskiold, sier Daatland.

Hvor mange av Kode sine rundt 25 Backer-malerier som skal ut og lufte seg, er ennå uklart.

Kode-direktøren har uansett et ørlite håp å kringkaste:

– Det hadde vært morsomt å få vite om det fantes flere Harriet Backer på private hender på Vestlandet, sier Petter Snare.