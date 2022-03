Den nye kringkastingssjefen: Vi har skyhøye ambisjoner

Vibeke Fürst Haugen (53) er ansatt som den første kvinnelige kringkastingssjefen i norsk historie og tar over i NRK etter Thor Gjermund Eriksen.

Vibeke Fürst Haugen ble presentert som ny kringkastingssjef av NRKs styreleder Birger Magnus torsdag ettermiddag.

Vibeke Fürst Haugen da hun ble presentert som ny kringkastingssjef av NRKs styreleder Birger Magnus torsdag.

Da ansettelsen ble kjent torsdag, sa Haugen at hun er toppmotivert til å ta fatt på det hun beskriver som landets morsomste medielederjobb.

– Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet, sa Haugen.

Vibeke Fürst Haugen er i dag direktør for Marienlystdivisjonen i NRK. Hun har lang erfaring fra NRK, har vært i ledergruppen de siste ni årene og har også fungert som kringkastingssjef i Thor Gjermund Eriksens fravær.

– Det er mange ting som går bra i NRK. Vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, noe som vil kreve masse av oss, sa hun selv etter at ansettelsen var kjent.

– Solid og dyktig

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) leder departementet statseide NRK ligger under. Departementet er generalforsamling og velger NRKs styre.

– Gratulerer så mye til Vibeke Fürst Haugen som ny kringkastingssjef! NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner, og stillingen som kringkastingssjef er en av de viktigste jobbene i norsk mediebransje. Både i et medie- og likestillingsperspektiv er det svært gledelig at NRK får en så solid og dyktig leder. Attpåtil blir hun historisk som første kvinne i denne rollen, sier Trettebergstuen om ansettelsen torsdag.

Konkurrerte med kollega

Ansettelsen torsdag skjedde i skarp konkurranse med Haugens egen kollega, nyhetsredaktør Helje Solberg.

– Det er et kompliment til både NRK og Thor Gjermund Eriksen at vi hadde to så sterke interne kandidater. Begge er godt respekterte ledere og utviklingsorienterte. Begge er det NRK selv ønsker å være – åpne, modige, troverdige, sa NRKs styreleder Birger Magnus da han offentliggjorde beslutningen på en pressekonferanse på Marienlyst torsdag ettermiddag.

– Videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene, sa Magnus.

Han sa videre at styret har gjort et omfattende arbeid i vurderingen, og at det til slutt sto mellom Fürst Haugen og nyhetsredaktør Helje Solberg.

– Blir fantastisk

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slutter i år etter å ha hatt stillingen siden 2013.

– Vibeke kommer til å bli en fantastisk kringkastingssjef. Jeg kjenner henne naturligvis godt, jeg ansatte henne selv, og vi har jobbet tett sammen. Hun brenner for oppdraget til NRK og vet hva som skal til for å levere innhold i verdensklasse, sier Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Kunngjøringen kom bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort. Totalt sto 22 personer på søkerlisten, men få av dem var kvalifisert for stillingen.

Det er fortsatt ikke kjent når Haugen starter i stillingen, men den påtroppende NRK-sjefen sier det vil skje før sommeren.

