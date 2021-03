Festspillene krever betaling for konserter: – Vi har veid for og imot

I fjor var Festspillene gratis for publikum. I år krever de betaling med hjelp fra ny bergensteknologi.

Thea Hjelmeland sang «What a Wonderful World» opp-ned på de digitale Festspillene i 2020. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Bergensselskapet Ticketco har fått støtte fra Innovasjon Norge til en ny betalingsløsning for digitale arrangement. Den skal prøves ut på Festspillene i mai.

Løsningen skal gjøre det lettere for forbrukere å betale for konserter, teater og andre arrangement som ikke kan oppleves fysisk.

Over én million strømminger

Bakteppet er at mange kulturaktører har skapt og tilpasset innhold til nettet, ofte gratis, for å imøtekomme et karantenerammet publikum og for å holde liv i virksomheten.

Festspillene tilbød alle digitale arrangementer gratis i fjor, som resulterte i gode strømmetall. I september hadde de registrert over én million påbegynte strømminger, i 122 land.

Den islandske pianisten Vikingur Olafsson var på skjerm fra Island da han spilte med bergensfilharmonikerne i Grieghallen i mai. Foto: Tor Høvik (arkiv)

– Vi ha brukt en del tid på dette, veid for og imot, om vi skal ta betalt. Det digitale tilbudet blir ikke en erstatning for de «ordinære» Festspillene, men et tillegg. Vi er selvfølgelig forberedt på at vi antakeligvis ikke vil ha like høye strømmetall som i fjor, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Årets Festspill kalles en «hybridfestival». Festivalen planlegger også for at et begrenset antall publikummere skal kunne være fysisk til stede på arenaene.

Fakta Ticketco Ticketco ble etablert av Kåre Bottolfsen og Carl-Erik Michalsen Moberg i Bergen i 2012. Selskapet etablerte seg raskt som en utfordrer til Ticketmaster i det norske markedet. I 2017 opprettet selskapet kontorer i London, og har i dag kontorer i Bergen, London, Stockholm og Amsterdam. Da pandemien brøt ut i fjor vår etablerte Ticketco strømmeløsningen Ticketco Media Services. Med dette produktet lanseres nå Ticketco globalt med Eurosonen og USA som de foreløpig første nye markedene. Les mer

Samarbeidet med Ticketco blir således del av en ny forretningsmodell:

Digitale billetter erstatter fysiske billetter når et arrangement blir pålagt publikumsbegrensninger. Det kan også bli et supplement til ordinære egeninntekter når krisen en gang er over.

– Må ha brukervennlige løsninger

En fersk rapport fra NPU/Rasmussen, bestilt av Ticketco og Festspillene, forteller at det er både betalingsvilje og interesse for digitale arrangement, men det fordrer at det er så brukervennlig og sømløst som mulig for kunden.

Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

– Lykkes vi med dette pilotprosjektet, vil det forhåpentligvis komme hele kulturfeltet til gode, sier Beyer.

Ifølge Ticketco har de brukt koronapandemien til å fokusere på digitale arrangementer.

– Vi skjønte at pandemien kom til å umuliggjøre fysiske arrangement i lang tid, og gikk «all in» på digitale løsninger. Fordelen vår var at vi hadde en robust betalingsplattform å bygge ut fra, sier gründer og salgssjef Carl-Erik Michalsen Moberg.

Han peker på at en vanlig forbruker er vant til profesjonelle aktører som Netflix og derfor er opptatt av at opplegget skal være enklest mulig.

– Lite brukervennlige løsninger er oppskriften på en kommersiell digital fiasko, mener Moberg.

– Overraskende passive

Han tror at mange arrangement i fremtiden vil tilby både digitale og fysiske billetter.

– I dagens situasjon vil digitale arrangement først og fremst være en måte å overleve på for arrangørene. Litt inn i fremtiden vil hybride arrangement åpne opp enorme nye markeder for arrangører med en internasjonal relevans, sier Moberg.

Han viser til at de digitale forestillingene hos Ticketco hittil er blitt strømmet til cirka 80 forskjellige land, med store markeder som USA, Tyskland, Singapore og Sør-Korea på topp-ti-listen.

Carl-Erik Michalsen Moberg er en av gründerne bak Ticketco. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

– Flere arrangører har opplevd et digitalt billettsalg som langt har oversteget setetallet på det fysiske arrangementet. Norske arrangører har, med noen unntak, vært overraskende passive på dette feltet, og mange har gitt bort innholdet sitt gratis. Dette er i ferd med å endre seg – og derfor blir brukervennlighet alfa og omega, sier Moberg.

Ifølge Ticketco har det vært en kraftig vekst i både omsetning og antall kunder, særlig i Storbritannia, det siste halvåret. I dag er store arrangører som Royal Albert Hall, Southbank Centre, Birmingham Hippodrome og Birmingham Royal Ballet på kundelisten.

– Digitale arrangement har vært helt avgjørende for overlevelsen til alt fra fotball- og ishockeyklubber til teatre og andre typer kulturelle arrangører under pandemien.