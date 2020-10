Innehelg og koronapandemi. Dette skal åtte bergensprofiler se, høre og lese i helgen.

Har du avlyst alle planer i helgen? Da kan du kose deg med dette.

Fra v. forfatter Gunnar Staalesen, artist Silja Sol, programleder Leo Ajkic og NRK-profil Linda Eide er blant dem som har kommet med sine anbefalinger. Foto: NTB (arkiv)

Publisert I dag 10:58

Smittesituasjonen og årstiden gjør den siste helgen i oktober til innehelg for mange.

Da kommer tips om tv-serier, filmer, podkaster og bøker godt med.

Her er de utvalgte godbitene til et utvalg lokale kulturprofiler:

1. Leo ser på skrekk-drama

Leo Ajkic sier «Soulmates» kan minne om «Black mirror»-serien. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Leo Ajkic anbefaler: Skrekkdrama-serien «Lovecraft Country» (HBO) og sci-fi-serien «Soulmates» (AMC).

– Hvorfor ser du på akkurat disse nå?

– Jeg pleier ofte å gi nye ting som dukker opp en sjanse, og om jeg liker det fortsetter jeg å se på. Disse er ganske nye og jeg likte begge fra første episode.

– Hva liker du med serien?

– «Soulmate»-serien er en datingapp som skal finne sjelevennen din, og jeg liker de forskjellige problemstillingene som tas opp i serien. I «Lovecraft» liker jeg uforutsigbarheten. Jeg elsker at de tar opp et alvorlig, historisk tema som slaveritiden i USA, samtidig som de tar opp overnaturlige og mystiske ting på en kreativ og spennende måte.

2. Olaug Nilssen ser på reality

Forfatter Olaug Nilssen kom nylig ut med boken «Yt etter evne, få etter behov». Foto: Jannica Luoto

Olaug Nilssen anbefaler: Realityserien «Ultimate beastmaster» (Netflix).

– Hvorfor ser du på akkurat den nå?

– Det var vel en ganske tilfeldig oppdagelse, og et litt overraskende kjærlighet ved første blikk.

– Hva liker du med serien?

– Det er egentlig bare en veldig vanskelig hinderløype, som imponerende sterke folk konkurrerer om å overvinne. Jeg får adrenalinkick når de klarer det og brøler når de faller i vannet.

3. Miss Tati ser på dokumentar

– Song Explorer er egentlig en podkastserie jeg har hørt på. Det var gøy plutselig å oppdage at de laget en tv-serie versjon, sier Miss Tati. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Tatiana Palanca anbefaler: Dokumentarserien «Song Explorer» (Netflix).

– Hvorfor ser/hører du på akkurat den nå?

– Fordi jeg er nysgjerrig på andre artisters låtskrivingsprosess. Og så har de med Alicia Keys og Ty Dolla $ign på laget!

– Hva liker du med serien?

– Det er inspirerende å se alle de ulike måter musikk blir til.

4. Gunnar Staalesen ser på drama

– Jeg foretrekker å lese en bok i stedet for å sitte for mye foran skjermen, sier forfatter Gunnar Staalesen. Foto: Berit Roald / NTB

Gunnar Staalesen anbefaler: Dramaserien «Babylon Berlin» (NRK).

– Hvorfor ser du på akkurat den nå?

– Det er historisk krim av ypperste klasse, godt manus, gode skuespillere og meget lekkert fotografert.

– Hva liker du med serien?

– Det er en fengende historie, og den gir et interessant bilde av den politiske stemningen i Tyskland og Berlin på 1920-tallet. Minner skremmende mye om USA før det kommende presidentvalget.

5. Axel Vindenes ser på humor

Musiker Axel Vindenes er best kjent som frontfigur og vokalist i bandet Kakkmaddafakka. Foto: Ørjan Deisz

Axel Vindenes anbefaler: Humorserien «The Office» (HBO).

– Hvorfor ser du på akkurat den nå?

– Det er noe av det beste humor som er laget og jeg liker at den ikke er politisk korrekt.

– Hva liker du med serien?

– Jeg blir ikke lei. Jeg har sikkert sett alt mellom fem til ti ganger. Det er så mye jeg liker med serien at det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret. At de ikke er redde for å tulle med noe, er sjelden vare. Og det gir meg håp og glede.

6. Embla Karidotter lytter til humorpodkast

Embla Karidotters favorittartist akkurat nå er bergensartisten Metteson, men trekker også frem de nyeste platene til Malin Pettersen, Jonas Alaska og Bendik Brænne. Foto: Jonas Been Henriksen (arkiv)

Embla Karidotter anbefaler: Humorpodkasten «Friminutt» (NRK) og filmen «The 40-Year-Old Version» (Netflix)

– Hvorfor hører du på akkurat «Friminutt» nå?

– Meg, kjæresten min Hakan, og hunden min Luna bor i bobil nå, så vi pleier å høre på Friminutt-podkasten når vi kjører. Det er rett og slett den morsomste podkasten vi vet om og som begge faktisk ler høyt av. Jeg tror jeg sier «run» til Hakan minst to ganger om dagen. De som vet, de vet.

– Hva annet ser du på?

– Vi ser på serien «Fargo» på HBO hver mandag. Fargo er både en fantastisk film, men også en bra serie om man ikke har sett noen av delene. Stilistisk, sært, morsomt og skummelt på samme tid. Så er det filmen «The 40-Year-Old-Version» av Rhada Blank, som har regissert, skrevet og produsert debutfilmen sin der hun også spiller hovedrollen. Den ligger på Netflix og det er lenge siden jeg har sett en så bra film. Det er sjelden en film på over to timer virker kortere og kunne vart lenger.

7. Linda Eide ser Le Bureau for tredje gang

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Linde Eide anbefaler: Spionthrilleren «Le Bureau» (NRK), som hun ser for tredje gang.

– Hvorfor ser du akkurat den?

– Fordi det er den beste fjernsynsserien jeg noen gang har sett. Og som jeg har skjønt minst av. Jeg må pause og spole i episoder for å se scener om igjen. Jeg ser hele episoder om igjen og får bare enda mer å lure på. Og jeg ser de første sesongene om igjen for å skjønne de siste sesongene. Det er det jeg driver med nå. Det sier helt sikkert noe om hvor treg jeg er faktisk er i nøtten, men til mitt forsvar: Jeg vet om andre som har det på samme måte med denne serien.

– Hva liker du med den?

– Selvsagt plottet, og den konstante spenningen, skuespillerne som er fabelaktige og det overjordiske ved Nadia El Mansou. Men det som jeg tror tar kaken, er dialogene. De kan være halvkvedet, poetiske og tåkete, men likevel føles enormt betydningsfulle. Det er ofte da jeg må pause og spørre mitt lys i livet (som har bodd et år i Frankrike og skjønner seg ganske mye mer på franskmenn enn jeg gjør): Hva sa han nå? Hva mente hun med det? Den største fellen du kan gå i, i fortellerbransjen, er at publikum ligger foran. For å si det slik: Le Bureau går aldri i den fellen.

8. Silja Sol ser en ny HBO-serie

Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Silja Sol anbefaler: Krimdrama-tv-serien «The Undoing» (HBO Nordic).

– Hvorfor ser du akkurat den?

– Den er akkurat kommet og jeg tørstet etter noe nytt av god kvalitet. Inntrykket etter første episode, som ligger ute nå, er veldig godt. Ellers går det for tiden mye i ting jeg allerede har sett, som Mummitrollet på Youtube, eller komiserier som «Modern Family».

– Hva liker du med The Undoing?

– Den fanget oppmerksomheten min umiddelbart. Jeg ble veldig nysgjerrig på historien og det er gode skuespillere, som Nicole Kidman og Hugh Grant.

Publisert: 30. oktober 2020 10:58 Oppdatert: 30. oktober 2020 15:16