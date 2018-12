Romjulen i Bergen har flere kulturelle opplevelser å by på. Blant annet romjulsrap, teaterforestillinger eller konsert med Bjørn Hellfuck.

KONSERT: Romjulsrap på Ole Bull Scene

Alice Bratshaug

Hva: G-Jul Juleshow

Hvor: Ole Bull Scene.

Når: Torsdag 27.12, 21.00.

Hvorfor: For ikke så veldig mange år siden var det langt mellom de store begivenhetene på kulturfronten i romjulen. Nå er det derimot konserter og klubber i nesten all slags sjangre i løpet av julen. Og vi kan jo begynne på Ole Bull Scene tredje juledag, der det er duket for G-jul Juleshow, noe som innebærer tre navn som på ulike måter har tilknytning til Bergens hiphop-scene.

Kjært Barn er artistnavnet til Petter Beyer og gjengen hans. Beyer er en av de virkelige hiphop-pionérene i Bergen – han var blant annet med å starte den legendariske gruppen Freakshow for snart 20 år siden. Under artistnavnet Kjært Barn driver han fortsatt med rap, men med innslag av blant annet gitarbasert indie.

Der Beyer er en veteran i Hiphop-Bergen, er de to andre artistene som står på plakaten tredje juledag mer ferske. Sofie Hamre slapp sin debutsingel, «Stedet», i vår, til god mottakelse blant annet her i BT. Rett før jul slapp hun låten «Reint Laken», som var debutsingelen til Sindio, en r & b-gruppe bestående av Hamre og hennes to korister.

En som også dukker opp på Ole Bull Scene, er rapperen MachoMayne. Med sine 14 år er han en av byens yngste rappere, men han blir også omtalt som en av byens mest talentfulle. Med nye låter som «NR 3» og «Regn» viser MachoMayne at han definitivt bør tas seriøst.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Dverger og gløgg, igjen

EIRIK BREKKE (ARKIV)

Hva: De Musikalske Dvergene

Hvor: Madam Felle

Når: Torsdag 27.12, kl. 22.

Hvorfor: «Eg har til salt i grauten, han e’ tynn som vatten og ferdig tygd» sang De Musikalske Dvergene på «Arbeid for trygd» midt på 90-tallet. Siden den gang har Helge Grønhaug og co. arbeidet hardt nok til å fortjene både marsipangris og julegrøt med mandel i. Verdens lengstlevende bergensspråklige rockeband har holdt det gående i 38 år nå – og hver desember siden 2001 har bandet invitert til Dverger og gløgg på Madam Felle 3. juledag.

At de eldste platene deres er hvassere enn de som har kommet i seinere år får så være, det gjelder nå både Stones og Neil Young også. Til tross for tittelen, viste liveplaten bandet slapp i år, «Rolig Rock’n Roll», at det stadig er sprut i 63-årige Grønhaug og bandkameratene. Allsangen fra første linje av «Tomgodsets dronning» sier dessuten noe om gruppens posisjon blant publikum. Så la gå, spell ’an igjen!

Erik Fossen

KONSERT: Intimkonsert med Josefin Winther

Tor Høvik

Hva: Gratis konsert med Josefin Winther

Hvor: TempoTempo i Domkirkegaten

Når: Kl. 21.00 den 30. desember

Hvorfor: Tradisjon tro tilbyr bergenseren Josefin Winther en gratiskonsert på lille nyttårsaften. Josefin Winther har hatt en lang karriere i musikkbransjen. Hun har blant annet rukket å gi ut fem album, etablere eget plateselskap og delta i Melodi Grand Prix – både som komponist og artist. I sommer spilte hun under Regnbuedagene i Bergen.

Konserter med Josefin Winther har tidligere blitt beskrevet som vakre, intime og personlige. Konserten, som tidligere har vært på Garasje, blir i år arrangert på TempoTempo. Drar du hit kan du forvente deg en rolig romjulskveld og god stemning.

Marita Ramsvik

TEATER: «Kim F» på Den Nationale Scene

Gisle Bjørneby, DNS

Hva: Teaterstykke

Hvor: Den Nationale Scene

Når: 27., 28. og 29. desember

Hvorfor: Stykket «Kim F» handler om forfatter og aktivist Karen-Christine Friele. Hun er en skipsrederdatter fra Fana, og den første personen i Norge som sto offentlig frem som homofil. Forestillingen er et tilbakeblikk på viktige øyeblikk i 83-åringens liv. Blant annet hvordan hun kjempet med å få fjernet straffelovsparagraf 213 og homofili som en psykisk diagnose.

Teaterstykket er blitt godt mottatt og fikk blant annet fem av seks hjerter av BT-anmelder Grethe Melby, som omtaler forestillingen som «et lærestykke i demokratisk arbeid». Ifølge Den Nationale Scene er «Kim F» en fortelling om kjærlighet. Det handler om kampen for å leve det livet man ønsker og om troen på at verden kan gå fremover.

Marita Ramsvik

KONSERT: Han som ble avslørt før Dolk

Steinholt Ingar Haug

Hva: Romjulskonsert med Bjørn Hellfuck

Hvor: Rick’s

Når: Torsdag. 27. juli klokken 21

Hvorfor: Denne uken ble identiteten til gatekunstneren Dolk avslørt i BT. Han holdt på i nærmere 20 år uten at noen, utenom den indre kretsen, visste hvem han var.

Torbjørn Hille Alvøen hadde ikke holdt på like lenge da han ble avslørt av VG i februar 2010, etter å ha tatt hele Bergen og halve Norge med storm som den superpubertale rockefrekkisen Bjørn Hellfuck i et års tid.

Med hvit maske, hårete bryst og kvinnekjole klarte han å krabbe seg langt opp på VG-listen med låten «Krabbeklo». «Ooooooh, vil du ha krabbe, krabbe, krabbeklo I undiken. Ooooooh, krabbe, krabbe, krabbeklo I undiken», gaulet folk i månedsvis.

To dager før debutalbumet «Innforjævlig» kom ut, ble identiteten avslørt, mot Alvøens vilje. Likevel klarte låter som «Essemus», «Bjørn bifil» og «Bleikfeit hyse» å skape nok liv til at karrieren gikk på skinner.

Men året etter var det slutt. Og nå er det odde gjenforeningskonserter som holder Hellfucks navn i live.

Det blir garantert stinn brakke og vegg til vegg-allsang på Rick’s tredje juledag. Jeg har sett ham live en gang, i en fullstappet Peer Gynt Sal i 2010. Jeg har aldri vært med på mer leven på en konsert. Kan det gjentas?

Frank Johnsen