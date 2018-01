Byen har endelig våknet etter nyttår og bugner av gode opplevelser.

KONSERT: Debutant med stjernepotensial

Hva: Charlotte Dos Santos.

Hvor: Landmark.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Blant alle fjorårets platedebutanter her hjemme, blinket Charlotte Dos Santos seg ut som noe virkelig spesielt. De ti sporene på EP-en «Cleo» viste en moden, egenartet og selvsikker artist med en klar visjon for musikken sin. Det skal bli hardt å slå henne når Spellemannprisen for Årets nykommer deles ut i februar.

Dos Santos har jazzutdannelse fra Berklee College of Music i Boston, men debuterte med en porsjon døsig, sødmefull og fengende retro-soul. Nyansene i stemmebruken og arrangementene er på et nivå mange ikke når før langt ut i karrieren. Derfor kan det være lurt å få med seg den norskfødte, brasilianskættede og berlinbosatte artisten mens hun ennå har anledning til å spille på små norske klubbscener.

Erik Fossen

KONSERT: Rock for en god sak

Odd Mehus

Hva: Rock mot kreft.

Hvor: Garage.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Hva er vel bedre enn de gøye tingene vi kan gjøre med supergod samvittighet? Rock mot kreft innbyr til akkurat det. Dette er en organisasjon som ikke jobber for profitt, som samler inn penger og støtte til kreftsaken, og som dessuten prøver å bevisstgjøre unge musikkelskere på at kreft er en sykdom som kan ramme alle, også rockere.

Organisasjonen ble startet i Oslo for ti år siden. I fjor fikk Jens Erik Aasmundseth den til Bergen for første gang. Og her er altså reprisen. Med det får Eirik Søfteland også sin debut som soloartist. Tungrockeren fra Os ble nummer to i talentkonkurransen «Idol» i 2013. Samme høst gikk han seirende ut av en annen konkurranse – nemlig «Skal vi danse».

To år på rad har han og Aasmundseth også besøkt barneklinikken på Haukeland og underholdt med sang og musikk som en del av markeringen av Rock Mot Kreft. Lørdag stiller han på Garage i selskap med Bighorn Butterboys, Vivillain, Fasteresther og Titsmachine.

Alle inntekter fra konserten går til Kreftforeningen, øremerket Vardesenteret på Haukeland. I fjor ble det samlet inn drøyt 30.000 kroner. I år er målet å klare enda mer.

Britt Sørensen

FILM: Se et japansk mesterverk

FRA FILMEN

Hva: Månedens film: «In This Corner of the World».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 20.30

Hvorfor: Sunao Katabuchi var regiassistent på mesteren Miyazakis fabelaktige «Kikis budservice». Nå kan du se en av Katabuchi egne filmer, som kom for to år siden. Kritikerne roste den opp i skyene, men den fikk dessverre aldri norsk distribusjon. Godt derfor, at Cinemateket har tatt tak i den og kjører den som månedens film i januar, i japansk språkdrakt og med engelsk teksting.

Hva var Hiroshima før bombingen? Hva gikk tapt, i tillegg til de rundt 200.000 menneskene som mistet livet? Det er noe av innsikten den håndtegnede filmen gir, i tillegg til å være en film om tilgivelse og forsoning. Om om mat. Og om japansk dagligliv under annen verdenskrig

Det handler om den unge kvinnen Suzu, som 18 år gammel, i 1944, flytter fra den landlige småbyen Eba og til den strategiske havnebyen Kure for å inngå et arrangert ekteskap. Trass rasjoneringer legger hun stor lidenskap i å trylle frem smakelige og mettende måltider.

Menneskene og forholdet mellom dem skildres med mange og fine nyanser, samtidig som den harde virkeligheten aldri tapes av syne – og den kommende katastrofen ulmer i bakgrunnen.

Flere japanske filmmagasiner kåret «In This Corner of the World» til årets beste japanske i 2016.

Britt Sørensen

KONSERT: Se noen av de unge lovende innen norsk elektronika

Scanpix

Hva: Bearson- og Jerry Folk-konsert.

Hvor: Østre.

Når: Torsdag 22.00.

Hvorfor: Norsk elektronisk musikk i mange varianter gjør det godt både i inn- og utland om dagen. Kygo og Alan Walker skal spille på megafestivalen Coachella, og både Cashmere Cat, Todd Terje og Lindström vet hvordan suksess smaker. Bearson og Jerry Folk er to av dem som kan følge opp og spre enda flere varme elektroniske toner fra det kalde nord. Sammen har de lagt ut på en liten norgesturné, og neste stopp er Østre Skostredet midt i Bergen.

Bearson ligger nær den radiovennlige sfæren med tropiske feelgoodgreier i oppskriften sin. Noen har kanskje allerede hørt «One Step At A Time» fra 2016, som i skrivende stund har 22 millioner avspillinger på Spotify. Med seg har han Jerry Folk som trekker mer inspirasjon fra hiphop og funk. Han stikker en liten tur innom Bergen før han reiser på to måneder lang turné i USA og Canada. Begge spiller musikk som kan få en torsdag i januar til å føles som en fredag i juni.

Ingvild Nave

KONSERT: Se et spellemannsnominert bergensband

Adrian Nielsen

Hva: Konsert med Good Time Charlie.

Hvor: Dr. Wiesener.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Med 21 spellemannominasjoner til Hordaland og Sogn og Fjordane i år, skal det godt gjøres å få sett alle artistene som har levert gode plater i året som gikk, men her er i alle fall muligheten til å få med seg minst ett av bandene. Bluesbandet Good Time Charlie har holdt det gående i 36 år, og ga ut sin aller første plate i 1988. Ti album senere klarer de fremdeles å levere bra blues til folket.

Good Time Charlie var også nominert til Spellemann i 2008, men den gangen var det et annet bergensband som stakk av med prisen, nemlig Orbo & The Longshots. Her er muligheten til å ønske dem hell og lykke før neste tur ned den røde løperen. PS: Her må du booke bord.

Ingvild Nave