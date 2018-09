SMÅSCENENES SKJEBNE: Bandet Svart Lotus spilte på Garage under årets Vill Vill Vest-festival. «Små musikkscener har en viktig rolle å spille i kulturlivet, og det bør etableres en kommunal støtteordning for dem slik at de ikke forsvinner helt», mener Marius Solberg. FOTO: Bård Bøe