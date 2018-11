Her er fire fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: En førjulsgave til metal-folket

Silje Katrine Robinson

Hva: Se Enslaved, Vreid, Gaahls Wyrd og Whoredom Rife.

Hvor: USF Verftet.

Når: Fredag 19.00.

Hvorfor: Festivalen Beyond The Gates har lenge vært et av årets høydepunkter for alle som elsker ekstreme former for metall. Den siste måneden har Beyond The Gates tatt konseptet sitt ut på veien, og reist på turné i Norge og Sverige. En turné som har fått navnet: Army Of The North Star Tour 2018.

Fredag kommer turneen til Bergen og Verftet. Metal-gullet kommer hjem.

Mastodontene i Enslaved topper plakaten. De skal blant annet spille låter fra sitt epokegjørende album «Frost» (1994), som de spilte i sin helhet under forrige Beyond The Gates. Gaahls Wyrd, som er det nye prosjektet til til Kristian Espedal, bedre kjent som «Gaahl», dukker også opp på scenen på Verftet. Den tidligere Gorgoroth-frontfiguren har ved flere anledninger vist at han fortsatt har mye å melde.

Og når man også kan oppleve sokne-metal med Vreid og lovende Whoredom Rife fra Trondheim, eller Nidaros som de selv foretrekker å si, er det bare å konstatere at dette er en perfekt førjulsgave til metal-folket.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Elektrisitetsverket

Jansen Records

Hva: Electric Eye

Hvor: Landmark

Når: Torsdag kl. 21.

Hvorfor: Få band er gode nok til å gi ut liveplater, men Electric Eye er et soleklart unntak. Albumet «Live at Blå» fra 2016 understreket hvordan den bergenske psykedeliakvartetten fungerte aller best i konsertformat, med rikelig anledning til å strekke låtene ut, dyrke gjentakelsens rus og la musikken leve.

Siden den gang har bandet oppnådd seks hjerter i BT for studioplaten «From the Poisonous Tree», noe som skulle gi dem plenty av ammunisjon til nye konsertopplevelser. Gitarist Øystein Braut, bassist Njål Clementsen, keyboardist Anders Bjelland og trommeslager Øyvind Hegg-Lunde er drivende dyktige musikere. På sitt beste leverer bandet suggererende rockeståk helt oppe på nivå med både Motorpsycho og Dungen.

Erik Fossen

LITTERATUR: Tilbring lørdagen med Hjorth og Skram

ODD MEHUS

Hva: Seminar om Amalie Skram og Vigdis Hjorth.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek, Noterommet.

Når: Lørdag 10.00 – 14.00.

Hvorfor: Vigdis Hjorth er en av Norges mest markante forfattere. Da hun ga ut romanen «Arv og Miljø» for to år siden, og det ble sparket i gang en ny debatt om såkalt «virkelighetslitteratur», ble hun også en av landets mest omdiskuterte. Hjorth har ofte nærmet seg eksplosive tema i sitt forfatterskap, også før «Arv og Miljø». Hun har blant annet skrevet om kvinners seksualitet, moderskap, sjalusi og klasse.

At hun har nærmet seg disse emnene i sitt forfatterskap, har hun til felles med en stor bergensforfatter: Amalie Skram.

Lørdag inviterer biblioteket til seminar om Vigdis Hjorth og Amalie Skram. To forfattere som har levd og skrevet til vidt forskjellige tider, men som likevel har skrevet om noen av de samme tingene. Det skal diskuteres likheter og forskjeller i måten de to forfatterne skriver om ting som mødre, sjalusi, utroskap og dobbeltmoral. Kanskje kan vi få en bedre forståelse av begge forfatterne hvis vi leser dem opp mot hverandre?

En rekke studenter har forsket på disse spørsmålene i forbindelse med et kurs som ble gitt på masterprogrammet i nordisk ved Universitetet i Bergen, og på lørdag kan alle som vil høre hva de har funnet ut.

Og kanskje plukker du opp noe glupt som setter DNS-oppsetningen av «Arv og Miljø» i et nytt lys.

Kjetil K. Ullebø

HUMOR: Høyr skarp sunnmørssatire

Tor Høvik

Kva: Showet «Hyttebok frå helvete» av og med Are Kalvø

Kor: Ole Bull Scene

Når: Torsdag, fredag, lørdag

Kvifor: Are Kalvø er ein av landets aller skarpaste satirikarar. Det er skummelt dersom vi går rundt og trur vi er heilt normale. Noreg treng sånne som Kalvø, som fortel oss kor underlege vi eigentleg er. Ellers er det fare for at det norske sjølvbiltetet druknar i brunost, kvikklunsj, dugnad og dyre gore-tex-jakkar.

Denne gongen tek Kalvø for seg den urnorske trangen til å vera ute. Ikkje inne i peisvarmen, men ute på fjell, der det bles og stormar, og folk øydeleggjer seg for millionar kvart år.

Det vil ikkje forundre nokon dersom Kalvø slår fast at friluftsliv ikkje er samfunnsøkonomisk lønsamt, men fører til mindreverdskompleks, dårleg hud og brotne anklar. Dessutan fører det til hundre års ufred mellom folk, sidan vi insisterer på å «dra på hytta» og hermetiserer oss saman med folk vi berre liker sånn passe.

Her er mykje å ta tak. Og det gjer sikkert Are Kalvø.

Frode Bjerkestrand