Her er to låter du må sjekke ut

Sushi x Kobe

«metadon Subutex», hiphop, Sony

Rapduoen Sushi x Kobe er ikke død, selv om Sushi, også kjent som Emir, har flyttet til Oslo og igangsatte en solokarriere som på alle måter kjører en mykere tone enn før.

Men her er den altså, «metadon Subutex», kanskje et av de mest intense stykker hiphop jeg har hørt på flere år. Mantraet som går igjen i låten lyder «metadon og Subutex / Denne byen har blitt utsatt for ufrivillig sex». Det kan sees som en kommentar til byens manglende evne til å bygge levelige kår for rusmisbrukere.

Det er en overraskende stor oppgave å ta på seg for to rappere som primært har beskjeftiget seg med lyrikk om kroppslighet. Låtens nesten gnagende, bankende lyd understreker de ubehagelige momentene de skildrer, som vi mer enn ofte har lyst til å se bort fra.

Og den er forkledd som en partylåt!

Margrete

«Joy», pop, Brilliance

Det sies at Margrete oppdaget GarageBand, et opptaks- og musikkredigeringsprogram, på familiens data da hun var ti år gammel. Hvis de følgende ti årene ble brukt på å samle opp mot til å gi ut låten «Joy», så var de vel anvendt.

«Joy» plasserer seg så fint og nøysommelig mellom to norske vokalbautaer: Sigrid og Susanne Sundfør. Hennes stemme er behersket og klassisk trent, men aldri uten emosjon, tvert imot. Det er en viss sympatisk og inderlig kvalitet over den som lett sjarmerer. Den powerpoporienterte produksjonen legger opp til en sommerhit, men ikke uten kreativitet. Låten beveger seg mellom det naive, myke og partier med hevet intensitet som presser Margrete til å vise alle hennes fasetter.

Sommerhit med substans, kaller jeg det.