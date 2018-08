FARLIG STØV: Betongstøvet som la seg over 4000 gjenstander er etsende dersom det utsettes for fukt. FOTO: Rune Sævig (Arkiv)

Entreprenøren snur: Vil ikke ta ansvar for nedstøvet museum

Entreprenøren som pusset opp Kode 1 vil ikke betale for å rydde opp etter at betongstøvet la seg over 4000 museumsgjenstander. Nå gir kommunen Kode akutt hjelp.