Tidligere vokalist Steve Harwell i Smash Mouth er død

Tidligere vokalist i Smash Mouth, Steve Harwell, døde mandag av akutt leversvikt.

NTB

Harwell døde i sitt hjem i Boise i Idaho mandag, bekrefter bandets manager Robert Hayes. Dødsårsaken var akutt leversvikt, sier Hayes i en uttalelse.

Smash Mouth ble startet i 1994 og er kanskje mest kjent for låtene «All Star» og «Walkin' on the Sun». Førstnevnte låt var blant annet nominert til Grammy og dukket opp i en rekke filmer, inkludert animasjonsfilmen Shrek.

Harwell forlot bandet i 2021 og trakk seg da tilbake fra rampelyset.

Ifølge avisen skal Smash Mouth holde en konsert i Illinois lørdag.