Dette bør bli Bergens tredje storattraksjon

En kunstgate i verdensklasse er hva denne byen trenger. Det er fullt mulig å få til.

Et første steg må være å gjøre tilbudene vi allerede har bedre. Vi bør kunne utvikle, oppgradere og markedsføre Rasmus Meyers Alle, som Norges kunstgate. Få, om noen andre steder har museer med en slik plassering, med en slik kunst. Fem bygg, hvorav fire er bygget for museum, er i seg selv en attraksjon, skriver Petter Snare.

Petter Snare

For mindre enn 2 timer siden

Bergen har Bryggen og Fløyen. Men vi trenger en tredje attraksjon. En internasjonal kunstgate i verdensklasse.

Det eneste vi mangler er politisk vilje i Oslo.

Bergen flommer over av turister. Bryggen er full av folk. Hundretusenvis kommer seg opp på Fløyen og får sett byen i perspektiv.

Men dette perspektivet fører sjelden til at de beveger seg til andre deler av byen som de åpenbart kan se der oppe fra, mens de lener se på gjerdet med Nystemtens noter.

Personlig gjør jeg det motsatte. Jeg beveger meg sjelden på Bryggesiden i løpet av sommeren, men holder meg der hvor bykjernen, sett fra Fløyen, naturlig ligger – rundt Lille Lungegårdsvann.

Mellom Smålungeren og Høyden ligger noen av Bergens fineste museer og kulturtilbud, Universitetsmuseet, Kulturhistorisk museum, Sjøfartsmuseet til Lepramuseet og KODEs fire sentrumsbygg, der jeg jobber til daglig.

Men altfor få av de som kommer til Bergen, benytter seg av tilbudene på denne siden av byen.

Dette må vi gjøre noe med. Og en satsing på å få besøkende til å utvide sitt bergenske nedslagsfelt, vil også medføre en mer mangfoldig turistgruppe.

Regjeringen har nettopp lagt frem en strategi for kultur og reiseliv. Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har uttalt at regjeringen har skyhøye ambisjoner for kulturturismen.

Det er sikkert både kulturbyråden og nåværende kulturminister Trine Skei Grande (V) helt enig i.

Kulturturismen er blant de raskest voksende markedene. En kulturturist legger fra seg mer penger på overnatting, mat og opplevelser enn de som kommer til Norge primært for natur.

Bergen bør også ha selvtillit nok til å være en destinasjon i seg selv, og ikke bare en transitthavn for fjordturister. Å bare ha som mål at flere og flere skal reise, er ikke bærekraftig – hverken for klima eller kulturminner, mener Petter Snare.

Natur kommer alltid til å være en viktig del av hva Norge kan markedsføre, men vi kan bedre, og vi har så mye mer å vise frem.

Bergen bør også ha selvtillit nok til å være en destinasjon i seg selv, og ikke bare en transitthavn for fjordturister.

Å bare ha som mål at flere og flere skal reise, er ikke bærekraftig – hverken for klima eller kulturminner.

En kulturturist er en helårsturist. Den turisten som kan komme utenfor cruise-sesongen må få en bedre opplevelse enn den som kommer midt i fellesferien.

Og vi må bli bedre på å selge inn dette – ikke bare til de som kommer internasjonalt, men også til turisten fra Norge.

Kan vi få flere fra Oslo til å legge helgeturen over fjellet? Bare en vakker togreise unna finnes det konsert, teater, kunst og matopplevelser du ikke får noe annet sted. Selv regnet kan være en attraksjon, kommunisert riktig.

Men hvorfor får vi ikke flere av denne typen besøkende til Bergen? Det er jo ikke sånn at Bergen er ukjent for nordmenn flest?

At ikke flere landsmenn klarer å forville seg hit, tyder jo på at vi gjør noe feil.

Nå er det ikke slik at det ikke finnes turister på museene i Bergen.

KODE, der jeg er sjef, har aldri hatt flere besøkende enn i sommer; nesten 200.000 besøkende så langt i år. Over 18.000 har fått med seg konserter på Troldhaugen.

Dette er respektable tall – uansett hvem vi sammenligner oss med. Men vi må kunne bli bedre – mye bedre.

Et første steg må være å gjøre tilbudene vi allerede har, bedre. Vi bør kunne utvikle, oppgradere og markedsføre Rasmus Meyers Allé, som Norges kunstgate.

Få, om noen andre steder har museer med en slik plassering, med en slik kunst. Fem bygg, hvorav fire er bygget for museum, er i seg selv en attraksjon.

Hvor fint kunne ikke denne delen av Bergen bli om vi fikk en gågate, utvidelse av byparken, oppgraderte byromsmøbler og en mulighet til å gå tørrskodd mellom byggene?

Det er ikke mange steder i Europa du kan oppleve så mye og variert kunst i én og samme gate som du kan i Bergen.

Men da må vi rent fysisk ruste den opp, og vi som driver museum der må kunne bruke energien vår på andre ting enn å kjempe på konkursens rand år etter år.

Vi som jobber med kulturfeltets samfunnsoppdrag, skal bli bedre til å fortelle og formidle det vi gjør.

Vi må bli bedre på å vurdere åpningstider og om vi kan tilby annen type aktiviteter, som gjør at flere oppsøker oss. Men for at vi skal få det til, må vi få rammen til å gjøre det.

For de fleste museer i Norge i dag er markedsføringsbudsjettet nok til fire annonser på Facebook og noen bannere på museet. Det er ikke nok.

Den norske stat har investert milliarder av kroner i signal- og kulturbygg i Oslo for at byen skal hevde seg som kulturby blant andre europeiske hovedsteder.

Bergen er allerede en kulturby. Vi har landets nest største kunstmuseum og nest største kunstsamling, men økonomisk sakker vi akterut i de politiske prioriteringene.

Hvis vi får vi muligheten, så kan vi utvikle Kunstgaten i Bergen til byens tredje store internasjonale attraksjon. Vi sitter bare og venter på å gå i gang.