Øyulf Hjertenes slutter som sjefredaktør i Bergens Tidende

Schibsted styrker satsingen på mediehusene på Vestlandet. Hjertenes blir direktør i nye Schibsted Kyst.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

LEDER: Øyulf Hjertenes blir styreleder i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Her sammen med Siv Juvik Tveitnes, direktør for Schibsteds nyhetsmedier. Vegar Valde

Hjertenes går inn i en helt ny rolle som direktør i Schibsted Kyst, som består av Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Vestnytt, Askøyværingen, Bygdanytt og Strilen. Han blir også styreleder i BT og Stavanger Aftenblad.

Målet er å skape digitalt bærekraftige mediehus.

– Jeg skal bytte jobb, men fremdeles være opptatt av det samme. Min motivasjon er å bygge bærekraftige digitale mediehus på Vestlandet. Det er viktig, både for Vestlandet, og for det norske demokratiet, sier han.

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, blir konstituert sjefredaktør. Prosessen med å rekruttere ny sjefredaktør starter umiddelbart.

TAKKET AV: Avtroppende sjefredaktør Øyulf Hjertenes og konstituert sjefredaktør Frøy Gudbrandsen på allmøtet i Bergens Tidende fredag formiddag. Vegar Valde

– Vi må trappe opp innsatsen

– Skal mediehusene fortsette å oppfylle sin demokratiske funksjon, også i fremtiden, er vi nødt til å trappe opp innsatsen ytterligere for å skape nye digitale inntekter, skriver Siv Juvik Tveitnes, direktør for Schibsteds nyhetsmedier i en pressemelding.

Hun skriver at Schibsted opplever god digital vekst, men står overfor en krevende digital transformasjon. Derfor trapper mediekonsernet nå opp samarbeidet mellom mediehusene på Vestlandet.

Det skal også rekrutteres en ny daglig leder for Schibsted Kyst. Vedkommende skal ha base i Stavanger, og tar over det administrative og kommersielle ansvaret som sjefredaktørene i BT og Stavanger Aftenblad har i dag, slik at de først og fremst kan konsentrere seg om journalistikken og redaksjonen.

NY SJEF: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, blir konstituert sjefredaktør. Vegar Valde

Les også Schibsted satser stort: Ansetter opp mot 30 nye næringslivsjournalister

Har vært i BT i 16 år

Øyulf Hjertenes, som har vært i Bergens Tidende i 16 år, sier det føles litt rart å skulle bytte jobb.

– BT og journalistikk har vært en stor del av livet mitt. Det skal det fortsatt være, men jeg skal jobbe med det fra en annen kant. Hjertet hopper litt i mange retninger nå, men det blir spennende. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben.

Han trekker frem fjorårets BT-rekord som spesielt minneverdig.

– 2015 begynte med kostnadsreduksjoner og en del tøffe runder i BT. I desember i fjor satt vi ny rekord i antall BT-abonnementer, og leverer i dag gode resultater på de fleste områder. Vi er stolte av det vi har fått til og av alle som jobber her, sier han.

SLUTTER: – Jeg skal jobbe med mange av de samme utfordringene som jeg har jobbet med de siste årene, sier Øyulf Hjertenes. Vegar Valde

Les også Her feirer BT-ansatte historisk rekord: – Gleden rant over

– Er glad Hjertenes takket ja

Siv Juvik Tveitnes er veldig glad for at Hjertenes har takket ja til stillingen.

– I Øyulf Hjertenes får vi en leder som er visjonær og strategisk, samtidig som han har vokst opp i og med journalistikken, som er kjernen i det vi driver med. Han har også stor gjennomføringskraft. Den kombinasjonen er gull verdt når vi nå skal bygge nye digitale inntekter, skriver hun i pressemeldingen.

Også Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad har tro på den nye organiseringen.

– Til tross for at vi har gjort store fremskritt på digital inntjening, trenger vi likevel å øke tempoet. Her er utfordringene ganske like for Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Det er veldig bra at Øyulf Hjertenes, som kjenner strategien fra innsiden, holder i tømmene i dette arbeidet, skriver han.