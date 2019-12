Disse ti låtene har vært med på å definere lyden av Bergen på 2010-tallet

Men hvilken låt er den aller beste? Se våre nominerte og stem på din favoritt.

LYTTERE OVER HELE VERDEN: Aurora Aksnes fra Os og Kygo er blant flere bergensbaserte artister som har nådd lyttere over hele verden dette tiåret. Foto: Bård Bøe

I januar 2014 intervjuer BT en fyr ved navn Kyrre på gutterommet på Paradis. Han har akkurat begynt å få litt oppmerksomhet for remiksene han lager av andre artister, og da BT intervjuer ham, skal han akkurat til å ha sin første spillejobb som DJ.

To og et halvt år seinere har han fått i oppdrag å avslutte sommer-OL i Rio de Janeiro, foran flere hundre millioner TV-seere. Dagen før har han spilt for 22.000 mennesker på Koengen.

Fakta Slik er de ti låtene valgt ut De ti låtene er valgt ut av Alisa Larsen, Petter Lønningen og Joakim Randa Berthelsen, alle musikkanmeldere i Bergens Tidende. Og Kjetil K. Ullebø, musikkansvarlig i Bergens Tidende. De har prøvd å finne låter som på ulike måter har hatt stor gjennomslagskraft. Kommersiell suksess er også blitt vektlagt, blant annet ved å se på avspillinger på strømmetjenester som Spotify.

Vi snakker selvsagt om Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo. Få nordmenn har påvirket lyden av internasjonal popmusikk mer enn Kygo. Og da han for alvor ble en verdensstjerne på midten av 2010-tallet, nådde Fana-gutten bredere ut med musikken enn noen bergenser før ham.

På 2010-tallet skulle det utrolig nok dukke opp en Fana-gutt som tidvis nådde ut til enda flere enn Kygo, nemlig Alan Walker. Men vi må kanskje starte dette musikalske tiåret i Loddefjord, ikke i Fana.

På slutten av 2000-tallet var musikk på bergensk på vei opp og frem. I 2009 slapp både Fjorden Baby! og John Olav Nilsen og Gjengen sine debutplater, og det ble snakket om en egen musikalsk bølge fra bydelen vest i Bergen.

TIL HIMMELS: Fjorden Baby!s «Himmelen» bidro til å sende Loddefjord-bandet til himmels. Her ser vi bandet live på scenen i 2013. Foto: Helge Skodvin

En som hang i samme miljø som Gjengen og Fjorden, var rapperen Lars Vaular. Han var et ganske kjent navn i hjembyen, men rap på bergensk var fortsatt en smule uglesett i resten av landet, selv om de spesielt interesserte hadde fått opp ørene for blant andre Vaular og A-Laget.

Da Lars Vaular opptrådte i et svært telt på Youngstorget under Bylarm-festivalen i februar 2010, var det imidlertid tydelig at noe hadde skjedd. Da han spilte sin splitter nye singel, «Rett opp og ned», var stemningen så vill at folk nesten bekymret seg for at teltet skulle rase sammen.

Seinere samme år ga Vaular ut platen «Helt om natten helt om dagen», som bidro til at rap på bergensk fikk sitt endelige gjennombrudd. Utover 2010-tallet dukket det opp nye bergensrappere på løpende bånd, og artister som Sushi x Kobe, Kamelen og Dårlig Vane har stått bak noen av dette tiårets største norske rap-hits.

Men ingen har nådd flere med musikk på bergensk enn Gabrielle. Måten det skjedde på, sier også noe om 2010-tallet. Gabrielles «5 fine frøkner» kom nemlig først ut i 2014, uten at den tok helt av.

EN AV DE STØRSTE NORSKE: «5 fine frøkner» er en av de mest spilte norskspråklige låtene på Spotify. Foto: Tor Høvik

Den gjorde den imidlertid noen år seinere, da låten dukket opp i en scene i TV-serien «Skam». Karakteren Even står frem som Gabrielle-fan og mimer «5 fine frøkner» overfor kjæresten Isak, som ikke er fullt så begeistret.

Det var imidlertid seerne, og låten føk oppover Spotify-listene både i Norge og Sverige.

Gabrielles «5 fine frøkner» er i skrivende stund spilt 48,6 millioner ganger på Spotify, og er en av de aller mest spilte norskspråklige låtene på strømmetjenesten.

«Du får meg til å kjøre meg opp», synger Gabrielle på låtens refreng. Og det var vel nettopp det Bergen for alvor gjorde på musikkfronten på 2010-tallet: Byen kjørte seg opp.