2012: Jan Eggum, Jahn Teigen, The DumDum Boys, Terje Rypdal og The Pussycats blir innlemmet i Rockheim Hall of Fame i en seremoni i Palmehaven på Britannia hotell i Trondheim. Jahn Teigen og Herborg Kråkevik under seremonien. Jan Eggum følger med i bakgrunnen. Foto: Ned Alley, NTB scanpix