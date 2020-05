For mange i kulturfeltet er det fryktelig lenge til 12. mai. Alle dagene før det må Raja fylle med annet enn tomprat.

Kulturfeltet trenger en nødhjelpsminister

Her holder det ikke med sjarm, sløyfe og ny sveis. Det burde Abid Raja vite.

For mange aktører i kulturfeltet er det fryktelig lenge til 12. mai. Alle dagene før det må Raja fylle med annet enn tomprat. Han må først og fremst overbevise sine regjeringskolleger om at norsk kulturliv er verdt en omfattende redningsaksjon, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

At kulturminister Abid Raja (V) kan danse, er godt dokumentert.

Det er heller ikke noe som tyder på at han er tonedøv, men på regjeringens pressekonferanse før helgen fremsto han noe umusikalsk.

Raja virket nesten overstadig begeistret over at vi nå kan samles én meter fra hverandre, 50 personer av gangen.

Det hjelper ingen av dem som skulle leve resten av året på sommerens samlinger, konserter og festivaler. Her kom det ikke en krone mer i redningspakke.

I den norske PR-bransjen finnes det et velkjent triks: Har du en virkelig dårlig nyhet eller skuffelse å komme med, slipp den rett før en langhelg. Gjerne i 16-draget før fredag 1. mai.

Da er håpet at alle er for travle med å komme seg til hytten, eller ned i rødvinsglasset, til å bry seg. Denne gangen slo strategien feil.

Kulturarbeidere over hele landet reagerer nærmest med raseri etter Rajas opptreden. Skuffelsen er forståelig. Store deler av kulturlivet står på kanten av noe stygt og svart.

Regjeringens forrige krisepakke til kulturlivet var på 300 millioner kroner, og gjaldt bare for arrangementer frem til 1. mai.

Dagen før denne datoen kom det altså ingen løfter om mer støtte, selv om vi nå går inn i de fire mest aktive festivalmånedene her i landet.

Interesseorganisasjonene Creo, Virke og Norske konsertarrangører har skrevet bekymringsbrev til Kulturdepartementet.

De anslår tapene for arrangører, lyd, lys, teknikk, management og andre til over tre milliarder kroner.

Det frivillige kulturlivet kan tape en milliard kroner, dersom restriksjonene varer til august, mener Norsk musikkråd.

Raja har hatt oddsene mot seg fra start, på grunn av måten han kom inn i denne jobben på.

Spekulasjonene går ut på at han fikk statsrådsposten mot et løfte om at han ikke skulle utfordre Trine Skei Grande, som da var partileder.

Han skal altså ikke ha fått den først og fremst på grunnlag av faglig og politisk kompetanse.

Så det har vært viktig for Raja å motbevise antakelsene. Koronakrisen har nok gjort det vanskelig.

At han fikk mye plass i offentligheten på å klippe håret sitt i forrige uke, hjalp heller ikke på imaget som en hardtarbeidende kulturminister.

– At øverste ledelse i Kultur-Norge ikke får klippet seg under krisen kan da fanden steike meg ikke være det vi skal sitte igjen med fra kulturkrisen 2020, sier Enslaved-gitarist og Gramart-styreleder Ivar Bjørnson til VG.

Nå heter det at «regjeringen jobber kontinuerlig med en ny krisepakke for kulturlivet». Overfor VG antyder Kulturdepartementet at pakken kan komme i forbindelse med revidert statsbudsjett 12. mai.

For mange i kulturfeltet er det fryktelig lenge til 12. mai. Alle dagene før det må Raja fylle med annet enn tomprat.

Han må først og fremst overbevise sine regjeringskolleger om at norsk kulturliv er verd en omfattende redningsaksjon.

Forhåpentlig har han begynt på den jobben for lengst. Er det en ting vi har lært av denne krisen, så er det hvor viktig gode fellesskapsopplevelser er.

Teater, komikk, tragedie, allsang, fuzzgitar, kammermusikk, alt som foregår på scenen og rører deg langt inn i margen, sammen med andre. Internett kan ikke erstatte alt det der.