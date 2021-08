Sprell levende og aldeles hjerteskjærende

«Rocks» bobler over av unge jenters viltre og smittende energi. Samtidig gir den et stort og nødvendig rom for det som er vanskelig.

Alle amatørskuespillerne gjør en fantastisk innsats i denne gripende og energiske filmen fra Londons østkant. Hovedpersonen Rocks (Bukky Bakray, i midten) omgitt av venninnene Yawa (Afi Okaidja), Kahdijah (Tawheda Begum), Sumaya (Kosar Ali) og Agnes (Ruby Stokes).

Fakta «Rocks» Regi: Sarah Gavron

Storbritannia

Drama

1 time 34 minutter

9 år Les mer

Av og til dukker det opp filmer der skuespillet er så blendende at du mister pusten. Dette er en slik film. Kunststykket leveres attpåtil av en håndfull tenåringsjenter og en ni år gammel gutt, alle helt uten tidligere skuespillererfaring. Det er nesten ikke til å tro.

Så er da også «Rocks» blitt til under ganske spesielle omstendigheter. Handling, scener og dialoger er i stor grad improvisert frem på idémøter og arbeidsverksted. I stedet for ferdigskrevne replikker og instruksjoner, fikk de unge skuespillerne frihet til å forme sine egne ting å si, og sin egen måte å bevege seg på. Resultatet er en naturalistisk film som ikke bare oppleves hundre prosent autentisk, men som flyter organisk av gårde i en nesten perfekt rytme mellom ulike scener og stemningsleier.

Noen kaller regissør Sarah Gavron for en kvinnelig Ken Loach. Det er ingen dårlig karakteristikk, men hun kunne like gjerne vært sammenliknet med Andrea Arnold, som med «Fisk Tank» fra 2009 og «American Honey» fra 2016 gikk spesifikt inn i unge arbeiderklassekvinners livsvilkår og skjebner. Med «Sufragette» (2015) leverte Gavron et krasjkurs i hva kampen for likestilling og stemmerett kostet.

Både som fortelling og som arbeidsprosess er «Rocks» et usedvanlig teamarbeid, der scener og dialoger er improvisert frem.

Med «Rocks» tar hun et dypdykk ned i Londons multikulturelle østkant. Her, i en nedslitt høyblokk, lever 15 år gamle Shola Omotoso (Bukky Bakray) med sin mor og sin syv år gamle bror Emmanuel (D'angelou Osei Kissiedu). Rocks, som hun kalles til daglig, kommer en dag hjem og finner leiligheten tom. På kjøkkenbenken ligger en håndfull sedler og en lapp fra den psykisk syke moren. Hun har reist «for å klarne hodet», og blir borte på ubestemt tid. På dette tidspunktet aner vi at Rocks nok er en temmelig forstukket tenåringsjente. Nå må hun strekke seg enda lenger for å beskytte og ta vare på lillebroren, og skjerme ham for et barnevern hun aner kan komme til å skille dem.

Historien er akkurat så hjerteskjærende som sammendraget gir inntrykk av. At verken film eller publikum knekker fullstendig sammen under vekten av smerte og frustrasjon, skyldes nettopp den boblende, sprell levende energien Gavron propper fortellingen med. Den smitter over, både på tilskuer og film, godt hjulpet av et sparsomt, men ytterst kledelig og like energigivende lydspor. Det høye energinivået fungerer dessuten nærmest som en motor for de stille øyeblikkene der Rocks ulike emosjoner bryter frem under et ellers blidt, lett fandenivoldsk ytre. Slik får sorgen, sinnet og frustrasjonene rom å puste i, slik at filmen får en rytme og puls å puste i.

Bukky Bakray spiller Rocks, som må ta mer ansvar enn hun har godt av etter at moren forsvinner.

Siden jeg var inne på Ken Loach: Filmene hans drives ofte av rettferdig harme. Denne harmen er fraværende i Gavrons film. Ikke dermed sagt at den er apolitisk eller upolitisk. I et par scener slenger den klasseforskjellene i fleisen din, være seg mellom innbyggerne på østkanten eller den godt bemidlede overklassen. Men Gavron retter ingen moralsk pekefinger noe sted, verken mot moren som svikter barna sine, de som tar affære, eller barnevernet. Filmskaperne viser dyp innsikt, respekt og empati, og lar en livsbejaende selvoppholdelsesdrift gjennomsyre historien og menneskene i den.

Slik sett minner den litt om Sean Bakers fantastiske «The Florida Project» (2017). Tid, sted og hovedpersonenes alder er totalt forskjellige. Men begge har denne store varmen, mye humor og masse energi, og nærmest dokumentariske kvaliteter. Begge viser sterkt og troverdig hvordan barn og unge i krevende livssituasjoner også er sterkt og levende til stede i sin egen alder.

«Rocks» dokumentariske kvaliteter understrekes av noen få, men velfungerende opptak gjort med mobilkamera. Hélène Louvarts flotte kameraarbeid gjør nydelig bruk av både interiør og eksteriør i blokkområdet Rocks og broren bor i. Det er noe vakkert og respektfullt også ved filmingen av dette området, som faktisk er hjemmet til svært mange. Kamera får frem ødsligheten, men uten å dvele ved den, eller utlevere den. Louvart sto for øvrig også bak kamera i Eliza Hittmans kraftfullt lavmælte film om abort i USA – «Never Rarely Always Sometimes», som ble vist på Biff i høst.

Også verdt å merke seg: 75 prosent produksjonsteamet på «Rocks» var kvinner.