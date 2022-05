Et kinderegg for nerder

Byvandring, historie og teater i velfungerende forening til tross for noen tullete sekvenser.

Drøyt 50 personer fulgte teatervandringen gjennom byens gater tidligere denne uken. Blant andre BTs anmelder.

Charlotte Myrbråten Teateranmelder

«Bergen brenner! – En teatervandring om dagen da Bergen forsvant»

Med: Lars Voss Sørhus, Berit Eggen Solstad, Margareth Hosøy og Arild Vestre.

Periode: Utvalgte onsdager og torsdager frem til 16. juni.

«Bergen brenner!» er en opplysende byvandring der publikum selv blir en del av en levende fortalt fortelling om bybrannen i 1916. Som spilles ut nettopp i gatene der det brant.

Teatervandringene er en del av Bymuseet i Bergens formidlingsprogram. I fjor vant vandringene teaterprisen Rampeløkten for flere års arbeid med kreativ formidling og med nytenkende metoder for å levendegjøre byens historie. Tidligere har de lokalhistorieinteresserte skuespillerne tatt med publikum på teatervandringen «Fra byllepest til kovidtest», om hvordan Bergen har blitt rammet av sykdom gjennom tidene og «Galge, galskap og gapestokk», om byens mer morbide sider.

Denne gangen får publikum beskjed om å møte ved Muren i starten av Strandgaten. Med tidsriktige kostymer begynner en av skuespillerne å fortelle oss om bygningene vi ser rundt oss, og hva som skjedde da brannen i 1916 startet hos jernhandler Berstad i et stearinlys. Konsekvensene var at 380 bygninger brant ned og 2700 mennesker mistet sine hjem.

Et brudd skjer da skuespiller Arild Vestre, som iscenesetter en av de som var der da brannen oppsto, kommer gående med noen flasker øl og begynner å fortelle hva som egentlig skjedde da det tok fyr og om hvor katastrofal nordavinden var da de skulle kaste ut tjæren som brant, men som heller resulterte i at hele bygningen tok fyr.

Deretter følger vi brannforløpet tett disse tolv timene den varte og går via Tårnplassen, Engen, Torgallmenningen, området utenfor Kode, før den ender opp på den gamle brannstasjonen, der folk får mulighet til å avslutte med å se utstyret som ble brukt for å slukke storbrannen.

De fire skuespillerne veksler på å bære fortellingen videre og avløser hverandre på en effektiv måte som gjør at det stadig skjer noe nytt og publikums oppmerksomhet skrifter. Brannmester Rolland, som spilles levende av Vestre, er en sentral gjennomgangsfigur i historien, det samme er meteorologen, samt reporter og journalister på stedet på stedet. Margareth Hosøy gjør en fin figur ut av den bleke og snobbete kulturredaktøren som skildrer datidens byliv fargesterkt.

Det er både spennende og virkningsfullt å se på gatene, bygningene og områdene mens det berettes om, og på det beste gjør forestillingen historien nær og relevant. Vi som publikum blir også evakuert og stengt av fra noen gater som en del av fortellingen, mens fortellingen om brannen intensiveres.

Den 90 minutter lange vandringen for et publikum på 50 sjeler går på et blunk (selv i iskaldt vær og regn) og fortellingen er tett og kompakt. Både informativ og underholdende. Og passer også for skandinaviskspråklige turister. Likevel oppleves forestillingen i noen sekvenser i overkant tullete og «sånn var det i gamle dager»-aktig i spillestilen.

Ja visst, er det typer som fremstilles her, men forestillingen er på sitt mest virkningsfulle når den maler frem noen av datidens personer uten at de blir komplette karikaturer.

Mer avbalansert er det i et av stykkets avsluttende sekvenser der en familie lurer på om huset deres fremdeles står etter brannen og henvender seg til brannsjefen. Da manes historien til liv igjen.

