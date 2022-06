TV 2 har mistet en firedel av TV-markedet

I mai i år hadde TV 2 en andel på 23,4 prosent, en nedgang på 7,1 prosentpoeng fra samme måned i fjor. Forklaringen ligger i konflikten med Altibox.

TV 2 har brutt samarbeidet med Altibox.

Ifølge Kampanje betyr tallene at TV 2s kanaler har mistet en firedel av TV-markedet.

Det er over to måneder siden vel 500.000 kunder hos Altibox mistet TV 2s kanaler, etter at forhandlingene mellom dem ble brutt.

– Vår tilbakegang er som ventet og henger selvsagt sammen med at våre TV 2-programmer ikke når ut til alle som ønsker å se på TV 2. Gitt disse omstendighetene er vi godt fornøyd med seertallene på «The Voice», «Sommerhytta», «Åsted Norge» og finalen av Champions League, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.

