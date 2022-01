Nordlyset kan komme på gjenvisitt i sør

Det sterke nordlyset som kunne oppleves i nesten hele landet forrige helg, var ikke en engangshendelse. Det er mer å vente de neste årene, mener eksperter.

Nordlyset fascinerte skuelystne i store deler av Skandinavia forrige uke. Forskere mener det kan bli mer vanlig å oppleve lysfenomenet i sør de neste årene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det avhenger blant annet av solsyklusen, sier romforsker Urban Brändström til TT.

Mange i Norge og Sverige – inkludert i de sørlige landsdelene – ble forbløffet over et uvanlig sterkt og fargerikt nordlys forrige uke.

Fenomenet spredte seg som en ild i tørt gress, fra den opplyste himmelen til Facebook og Instagram, hvor bilder og innlegg fra det spektakulære skuet strømmet ut i tusenvis.

- Bare under nordlyset forrige uke fikk vi over 13.000 likes, sier Calle Bergstrand, en Visby-basert nordlysjeger som driver Facebook-gruppen Northern Lights Sweden.

Større sannsynlighet

Gruppen har fått nesten 108.000 følgere på få år.

Til glede for både ferske og mer raffinerte nordlysjegere, ser prognosen gunstig ut for nye store nordlys i årene som kommer.

Den økte sannsynligheten for nordlys henger sammen med at den såkalte solsyklusen går inn i en stadig mer intens fase. Og det ventes ikke å kulminere før en gang rundt 2025, ifølge Bergstrand.

Urban Brändström, leder for observatorier ved Institute of Space Physics i Kiruna, bekrefter:

- Det er mest sannsynlig å se nordlyset når man er på maksimum eller på vei ned fra maksimum i solsyklusen, sier Brändström.

Brändström vokste opp i Kiruna og har siden barndommen sett nordlyset som en selvsagt del av vinterkveldenes lange kvelder og netter.

– Det er like naturlig som solskinn eller måneskinn for meg, men alltid like utrolig vakkert, sier han.

- Stort sett har vi nordlys hver natt i Kiruna. Kommer du ned til Stockholm eller Göteborg kan det være en gang i måneden. Men det må også være klart vær og mørkt nok til at det er mulig å se, legger han til.

Uvanlig sterk solvind

Ifølge Brändström ble det store nordlyset som kunne sees i Sør-Sverige fredag ​​14. januar skapt av en uvanlig sterk solvind og at det som kalles det interplanetariske magnetfeltet, hadde en sørlig retning.

Størrelsen og fargespillet i nordlyset, som normalt finner sted fra en høyde på rundt 80 kilometer og oppover, bestemmes av hvilke partikler som er involvert, hva de kolliderer med.

– Spektret til nordlyset er som et fingeravtrykk, sier Brändström.

Grønn, lilla og rød er tre vanlige farger du kan se med det blotte øye.

– Det er et rikt spekter, hvor det grønne er sterkest. Det røde er litt roligere, mens det lilla flagrer nederst. Og det blåfiolette krever at du har godt nattsyn og ikke blir blendet av noe.

Men det er mange andre farger også, i det infrarøde og ultrafiolette området, sier han.

Mål om å lage nordlys-app

Calle Bergstrand i Norrsken Sverige gir Facebook-gruppen sin gratis nordlysvarsler og observasjonstråder.

– Det har alltid vært non-profit, sier han.

Men bølgen av interesse han ser for nordlyset i sosiale medier har fått ham til å vurdere å utvikle tjenesten sin med en app for mer pålitelige nordlysvarsel, med kunstig intelligens der romværdata er knyttet til observasjoner.

– Jeg tror du kan få en app som er veldig nøyaktig. Det er det endelige målet, sier han.