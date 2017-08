Alarmen gikk to ganger i helgen uten at Nokas avdekket innbruddet. Politiet fikk først beskjed om alarmene mandag morgen.

– Ingen museum som har fått frastjålet gjenstander kan si at sikkerheten er «god nok», sier fagdirektør ved Universitetet i Bergen, Henrik von Achen.

Mandag morgen ble det oppdaget at det hadde vært innbrudd på De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen. Tyvene har tatt seg inn via et stillas, og knust en rute i syvende etasje. En rekke vikingskatter er stjålet. En komplett oversikt over hva som er borte er enda ikke klart.

Fakta: De kulturhistoriske samlinger Holder til ved Haakon Sheteligs plass 10.

Bygget «Historisk museum» sto ferdig i 1927 og er tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Inneholder utstillinger innen arkeologi, etnografi og kulturhistorie. Blant utstillingene er «Plasthvalen», «Evig liv i det gamle Egypt» og «Steinalder – den lengste historien kort fortalt».

Huser også de ansatte ved Avdeling for kulturhistorie.

Tårnet ved bygget har vært under vedlikeholdsarbeid siden juni.

Stillaset på bygget ble brukt under innbruddet som ble oppdaget mandag.

Alarmen gikk to ganger

Tirsdag er det fortsatt ingen mistenkte i saken.

Alarmsystemet på bygget gikk av to ganger på lørdag, uten at det resulterte i at et innbruddsforsøk ble oppdaget. Det er uklart om alarmene har direkte sammenheng med innbruddet. At alarmen gikk av, fikk politiet beskjed om mandag morgen.

– Vi fikk beskjed fra Nokas, som er ansvarlig for sikkerheten, at en alarm ble utløst. Den alarmen gikk til dem, og det er ikke noe politiet rykket ut til. Vi har ikke informasjon om deres drift, sier Espen Magnus Aspli, fungerende politiførstebetjent ved Bergen sentrum politistasjon.

Det er Nokas som har vaktoppdraget ved det aktuelle bygget. Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen forteller at Nokas ikke kan kommentere situasjon på grunn av etterforskningen.

Von Achen ved museet utdyper litt mer:

– Det er uklart hva som skjedde knyttet til to alarmutløsninger lørdag kveld. Det var alarm på stillaset. Dette fordi det normalt ikke er alarm i tårnet, siden det ikke er tilgang til det uten gjennom alarmsoner nede. Resten av bygget er alarmbelagt. Mer i detaljer enn det ønsker jeg ikke å gå, sier von Achen.

Oppgraderer sikkerheten

Von Achen uttalte til BT i går at museet gjennomfører en umiddelbar ekstra sikring av stillasene hvor tyvene tok seg inn, og skal gjennomgå og oppgradere alle sikkerhetsrutiner.

Politiet er nå i gang med å innhente video-bevis.

– Vi begynte å undersøke det i går, og er fortsatt på ballen. Vi har fått bekreftet at det er video-overvåking i området, og vi vil sjekke i området rundt, sier Aspli i politiet.

– Vi har en løpende dialog med museet om å få oversikt om hva som er borte, og skal etterlyse godset i våre kanaler, sånn at vi kan prøve å tilbakeføre det som er blitt stjålet, følger han opp.

Et generelt problem

– Det er for tidlig å vite om det er sikkerhetstiltakene som har sviktet her, men det er generelt et problem i landet vårt at muséer og fortidsminner ikke tas godt nok vare på, sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling i Bergen (Ap).

– Det haster at Norge får et nytt stort kulturløft, slik at det er ressurser nok til å ta bedre vare på kulturarven vår, følger hun opp.