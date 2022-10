Iron Maiden kommer tilbake til Bergen

Når de britiske rockeveteranene inntar Bergen i juni, skal de trolig gjøre noe de aldri har gjort før.

Bruce Dickinson avbildet på scenen i København i sommer.

Iron Maiden kommer til Bergenhus festning, Koengen 7. juni. Da er det ni år siden sist de spilte i Bergen.

Spilte i Åsane

Denne gangen har turneen fått tittelen «The Future Past» – og det blir på ingen måte en klassisk «best of»-konsert, skal vi tro pressemeldingen.

Bandet, som har holdt på i over 45 år, besøkte Bergen for første gang i 2006, i Vestlandshallen. Da fremførte de hele det nye albumet på den tiden, «A Matter of Life and Death», med noen av klassikerne som ekstranumre.

Her spiller Iron Maiden for 10.000 elleville fans i Vestlandshallen i 2006.

I 2010 var Iron Maiden tilbake i Bergen i forbindelse med «The Final Frontier»-turneen, denne gangen på Koengen. Da spilte de stort sett låter fra 2000-tallet, med vekt på albumene «Brave New World» og «Dance of Death».

Først i juni 2014, også da på Koengen, gjorde de det som kan kalles en ekte klassikerkonsert i Bergen. Turneen het «Maiden England» og hadde nærmest full fokus på bandets låtkatalog fra 1980-tallet.

Bruce Dickinson viser muskler på Koengen i 2010.

Betegnende nok er det kun to låter som er blitt spilt på alle tre konsertene i Bergen, «Fear of the Dark» og en av bandets aller eldste, «Iron Maiden», fra tiden da Paul Di’Anno var vokalist.

Aldri spilt før

Sommerturneen neste år går også i nye retninger. Foruten låter fra det ferskeste albumet «Senjutsu», er det meldt at bandet skal dykke ned i en gammel fanfavoritt, «Somewhere in Time» fra 1986.

Les også Superstjernen ble satt ut av bergenserne

Av låtene herfra er det kun «Heaven Can Wait» og «Wasted Years» som er blitt spilt live på 2000-tallet – og aldri i Bergen.

Publikum var i ekstase på Koengen i 2014.

Det betyr at Iron Maiden trolig for første gang noensinne vil prøve seg på «Alexander The Great», som nok er det mest etterspurte stykket musikk de har gitt ut på plate, men aldri fremført på en scene.

– Den regnes blant fansen som en av de beste låtene Maiden har skrevet. Likevel ble den aldri fremført på turneen for albumet i 1986–87. Så hvis den spilles nå, blir det definitivt en historisk greie, sier Torgrim Øyre, journalist og festivalsjef for Beyond The Gates i Bergen.

– Kraftig mageplask

Han har sett cirka 60 konserter med Iron Maiden. Og vet hvor viktig sangen, og «Somewhere in Time», er for millioner av tilhengere.

Gitarist Dave Murray i front på Koengen i 2014. 65-åringen har spilt på alle Iron Maidens utgivelser.

– Albumet var min introduksjon til bandet og er på mange måter «den glemte skatten». Det blir et kraftig mageplask hvis «Alexander The Great» utelates – fansen vil bli skikkelig sure. Men alt tyder på at den blir spilt. Det er nå eller aldri, mener Øyre.

Les også Tusenvis av idrettsforeldre jobber dugnad på storkonsertene: – Helt nødvendige penger

Bandets frontfigur på scenen, Bruce Dickinson, kommer faktisk til Bergen allerede 13. januar.

Da gjør han enmannsshowet «An Evening with Bruce Dickinson» på Forum Scene – som inkluderer en klassisk Q & A, der publikum har mulighet til å stille spørsmål om hva som helst.

Iron Maiden på scenen i Sverige i 2018.

– Han blir hele tiden spurt om «Alexander The Great», og svarer alltid at de komme til å spille den en eller annen gang, sier Øyre.

Billigst: 850 kroner

Billettsalget starter i neste uke. Prisene er 850 kroner på hovedområdet og 1250 kroner for «Front Floor»-plassene rett foran scenen.

– Billettprisene reflekterer kostnadene til en såpass påkostet konsertproduksjon. Bransjen vår opplever de samme utfordringene som andre med inflasjon. Men vi prøver å holde billettprisene så rimelige som mulig for at flest mulig kan delta, sier Frank Nes i Bergen Live.

Dette blir Iron Maidens eneste konsert i Norge i 2023.