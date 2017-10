Vi er glade for det engasjement Aksel Stave Ervik viser i sitt innlegg om Kode 1.

Vi vil takke Ervik for gode innspill. Det er virkelig bra at noen utenfor Kodes vegger har ambisjoner på museets vegne, og sier fra når de ikke synes museet leverer godt nok. Det trenger vi, og museet tar innspillene på største alvor.

Det er viktig for oss å få frem at dette prosjektet lanseres etappevis, og at de fleste utstillingene ikke er åpnet ennå. I hovedsak var det selve bygningen som ble åpnet i mai, og i gledesrus over endelig å kunne tilby nye og gode publikumsfasiliteter, samt nye presentasjoner av Sølvskatten og Singersamlingen, har vi ikke vært tydelig nok på at dette var en første åpning – av flere som kommer!

Bygningen har åpnet, men Kode 1-prosjektet er bare så vidt begynt. Vi skal presentere Kinasamlingen i en helt ny utstilling, vi skal åpne basisutstillinger over en hel etasje, og vi skal gjenåpne salen for skiftende utstillinger. Når vi er ferdig, hvis et museum i stadig endring noen gang blir ferdig, så håper vi at vi har lyktes med å skape «et spennende museum hvor barn og voksne kan komme for å se, undersøke og lære», som Ervik skriver – og som er en ambisjon vi deler.

Samlingen i bygget teller rundt 35.000 gjenstander, og gjennom årene har mye vært utilgjengelig for publikum. Da bygget skulle renoveres, fikk Kode endelig mulighet til å vise frem mer av det som er lagret. Dette er en trend vi har sett i museumsverdenen over tid. Noen museer lager studiemagasin som kronologiske fordypningsrom; andre som pedagogiske forskningslaboratorier.

Vi ønsket å gjøre dette på vår egen måte, og tok tre bevisste valg: I lang tid har Kode 1 hatt en litt uklar profil utad, og for Kode var hensikten med de nye magasinene å få frem at bygget er et museum. Vi ønsket at publikum skulle møte museumsobjekt over hele huset, og ikke bare i utstillingene. Vi valgte derfor å flytte deler av museumsgjenstandene til inngangspartiet og ellers der publikum ferdes. Vi valgte å bruke lagerhyller og nettingvegger for å understreke at magasinene faktisk er lager, og ikke utstillinger.

Til sist valgte vi å la objektene stå eller henge slik de gjør i magasinene for øvrig: sortert ut fra enkle kriterier, men uten informasjon. Slik er studiemagasinene et supplement til utstillingene våre, og når alle utstillingene er oppe, håper vi at de forstås som nettopp det.

Nå som en rekke av utstillingene fremdeles glimrer med sitt fravær er det naturligvis lett å lese dem, som Ervik gjør, som selve samlingspresentasjonen. Dette er et viktig innspill til Kode, og noe vi bør tenke gjennom på nytt.

Så kan vi selvsagt spørre oss om det var riktig å åpne Kode 1 før alt var klart. Når et museum må stenges for å renoveres, hadde vi to valg: La bygget forbli stengt til alt er på plass, eller åpne deler av bygget så raskt som mulig. Sist Kode 1 ble renovert, endte bygget med å bli stengt i nesten tolv år for publikum. Dette medførte at en halv generasjon gikk glipp av et av byens flotteste museumsbygg.

Vi valgte å åpne bygget så raskt vi kunne. Vi håper at både Ervik og publikum for øvrig har tålmodighet med oss, og i påvente av utstillingene som skal komme kan glede seg over det vi har fått på plass: Studiemagasin er helt riktig en stor internasjonal trend, men vi er ganske stolte av den gjennomsiktige gjenstandsveggen i restauranten vår. Ikke mange andre museer kan invitere publikum til et måltid mat der man samtidig kan titte inn og følge med på den daglige samlingspleien; selve kjernen i alt museumsarbeid.

Vi ser frem til at alle rom i hele bygget er åpnet, og til videre innspill om hvordan museet best kan inspirere besøkende til å utforske, bli utfordret og lære.