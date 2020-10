Gitarlegenden Eddie Van Halen er død, 65 år gammel

Gitaristen og låtskriveren Eddie Van Halen er død, 65 år gammel. Han ble regnet som en stilskaper og en av de aller fremste rockegitaristene.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Eddie Van Halen spiller konsert i Phoenix i 2004. Van Halen, som hadde strupekreft, døde tirsdag, 65 år gammel. Foto: Tom Hood / AP / NTB

NTB-AP

Eddie Van Halens sønn, Wolfgang, sier i en uttalelse lagt ut på Twitter at faren har «tapt en lang og vanskelig kamp mot kreft». Van Halen led av strupekreft og døde på St. Johns-sykehuset i Santa Monica tirsdag, melder kjendisnettstedet TMZ.

Han huskes særlig for sin rolle i bandet Van Halen, som han dannet sammen med sin bror Alex Van Halen, Mark Stone og David Lee Roth i 1972. De hadde en lang rekke hitlåter, som «Jump», «Panama» og «Runnin' with the Devil».

Eddie Van Halen var også gitaristen bak den energiske soloen i Michael Jacksons «Beat it».

Virtuos

Van Halen omtales som en virtuos med full kontroll over instrumentet, lynrask og nyskapende. Han var kjent for sin spesielle spillestil med mye bruk av såkalt tapping, der strengene slås an direkte på gripebrettet på gitaren. I 2012 ble han kåret som nummer én i magasinet Guitar Worlds leserkåring av de 100 beste gitaristene noensinne.

Men sine særpregede soloer bidro han til å skyve discoen ned fra toppen av hitlistene fra slutten av 70-tallet, da debutalbumet «Van Halen» kom ut. De ble raskt det fremste festbandet i California, og sikret sin posisjon med albumet «1984» der flere av bandets mest kjente låter er å finne.

75 millioner plater

Van Halen er på topp 20-lista over de bestselgende artistene noensinne, og har solgt mer enn 75 millioner plater. Bandet ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2007.

Eddie Van Halen ble født i Amsterdam i Nederland i 1955, og hans egentlige navn var Edward Lodewijk Van Halen. Familien flyttet til USA i 1962, og slo seg ned i Pasadena i California, der han startet musikerkarrieren på 70-tallet.