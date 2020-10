Kjent pianist blir ny sjef for Troldhaugen og Lysøen

Den kjente pianisten Christian Grøvlen blir direktør for komponisthjemmene Siljustøl, Lysøen og Troldhaugen ved Kode.

Christian Grøvlen spilte solokonsert på Festspillene i 2015. Nå blir hans sjef for Kodes komponisthjem. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Grøvlen overtar etter Thomas Heimstad, som ble konstituert i stillingen i fjor da Sigurd Sverdrup Sandmo gikk av for å bli sjef for De Kongelige Samlinger.

Vokste opp i Bergen

På den offentlige søkerlisten sto blant andre forfatter Nicholas Møllerhaug, dirigent Halldis Rønning, dirigent Trond Sæverud, BIT 20-leder Trond Madsen og tidligere Made-sjef Per Mygland.

Ingen av dem nådde opp. For Grøvlen sitt navn var unntatt offentlighet.

Christian Grøvlen begynner i den nye jobben 1. desember. Foto: Kode

– Dette er rett og slett drømmejobben. De tre komponisthjemmene Grieg, Sæverud og Bull har vært så viktige for meg, så jeg ble utrolig glad da muligheten dukket opp, sier Grøvlen til BT.

Han er født og oppvokst på Kronstad, begynte å spille piano som femåring og hadde allerede som 16-åring sin første opptreden på Troldhaugen. Da var han elev på musikklinjen på langhaugen.

Fakta Christian Grøvlen 30 år gammel. Født i Bergen. Grøvlen er utdannet fra Norges musikkhøgskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Han er også mottaker av Robert Levin Prisen, Statens Kunstnerstipend og Léonie Sonning Talentpris i Danmark. Grøvlen har bred erfaring som solist fra blant annet Konservatoriets Koncertsal i København, Kringkastingsorkesteret og med Operaens Orkester i Bjørvika og Festspillene i Bergen. Foruten sitt virke som konsertpianist, har han vært kunstnerisk leder for en egen konsertserie på Caféteateret i Oslo. Les mer

– Det er en stor fordel at jeg kjenner musikkmiljøet i Bergen og Norge så godt. Det skal bli gøy å programmere og å få dyrke ulike kunstneriske visjoner. Jeg har allerede lagt noen planer.

– Får du tid til å videreføre egen musikkarriere?

– Kode legger til rette for at jeg kan gjøre det, ja. Men i et annet tempo enn nå. Jeg kommer også til å dele tiden mellom Bergen og Oslo, der mannen min bor, sier Grøvlen.

– Jeg er stolt

Han er tydelig på at alle tre komponisthjemmene blir viktige.

– Det er et triangel, dette. Jeg ser særlig frem til å arbeide enda mer med Sæveruds musikk. Vi skal få til mye spennende, mener Grøvlen.

Christian Grøvlen prøver et piano i Bergen Pianoforretning i 2013. Foto: Marie Havnen (arkiv)

Kode-sjef Petter Snare er svært fornøyd med valget av ny direktør for komponisthjemmene.

– Jeg er både stolt og glad over å få en av Norges fremste pianister med på laget for å løfte Norges musikkarv og fremste komponisthjem til et nytt nivå. Vi har store ambisjoner for komponisthjemmene de neste året, og hele musikkbyen Bergen kan glede seg, sier Snare i en pressemelding.

Mange utfordringer

Den nye direktøren får flere utfordringer i fanget:

En rekke profilerte musikere, inkludert Leif Ove Andsnes, skrev i sommer et innlegg i BT der de mente at flyttingen av stab fra Troldhaugen til Kodes administrative kontor gir grunn til å frykte at musikktilbudet vil bli skadelidende.

Christian Grøvlen får nå ansvaret for å forvalte Edvard Griegs musikkarv. Foto: Runer Sævig

Ifølge brevet skal de ansatte på komponisthjemmet ha følt seg overstyrt, arbeidsmiljøet skal ha surnet, og sluttavsnittet er ikke til å misforstå: «Det vil være en skam for Musikk-Norge om landets fremste kunstnerhjem raseres».

Kodes ledelse avviste kritikken, men det er ingen tvil om at den nye direktøren får en jobb å gjøre for å befeste komponisthjemmenes rolle i Kodesystemet.

I sommer skrev BT også om forfallet på Ole Bulls praktvilla, som ifølge en tilstandsvurdering fra Multiconsult vil koste rundt 20 millioner å redde.

Christian Grøvlen og Leif Ove Andsnes spiller sammen på kulturnatt i Bergen i 2007. Foto: Vegar Valde (arkiv)

I september var kulturministeren selv ute på Lysøen for å se bygget og eiendommen med egne øyne.

– Det er ikke bra. Treverket råtner utvendig. Jeg tok på noen planker, og det smuldret vekk i fingrene. Du kunne se biller i treverket. Jeg tror jeg drepte den ene, sa Abid Raja til BT etterpå.

Vil ikke kommentere

Kode kunstmuseer og komponisthjem, som har driftsansvaret for Lysøen, får nå 9,5 millioner over statsbudsjettet for å starte rehabiliteringen, men det trengs åpenbart mye mer penger.

– Jeg har ikke så lyst i dag å kommentere de aktuelle sakene som angår Trodlhaugen og Lysøen. Det får vente til et senere tidspunkt, sier Grøvlen.