Det kan bli Tom Cruise-feber i Bergen

Kulturminister Abid Raja foreslo for Tom Cruise å gjøre neste film i Bergen. Nå kan det bli en realitet.

Kulturminister Abid Raja og Tom Cruise møttes i Rauma i september. Da ble Bergen nevnt som potensiell innspillingsplass. Foto: Kulturdepartementet

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Truenorth Norway AS skriver i et brev til ordfører Marte Mjøs Persen at de siden tidlig 2020 har planlagt en større internasjonal filmproduksjon med Bergen som det mest aktuelle innspillingsstedet.

Vil bruke Ulriken og Fløyen

Samme selskap hadde ansvaret for å tilrettelegge de norske opptakene på de to siste «Mission: Impossible»-filmene, på Prekestolen og i Åndalsnes/Rauma. I tillegg til den kommende James Bond-filmen «No Time to Die» og Marvel-satsingen «Black Widow» med Scarlett Johansson.

Nå ønsker de å bruke Bryggen, Fløyen, Ulriksbanen og Nordnes i den neste internasjonale storproduksjonen i Norge, som etter planen skal spilles inn høsten 2021.

Les også Tom Cruise vil møte Erna Solberg

Tom Cruise henger i Prekestolen i «Mission: Impossible 6». Foto: Credit: Paramount Pictures

– Her skal man bruke de ikoniske delene av Bergen. Det skal ikke skjules at det er Bergen i filmen, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway AS.

Han har fullstendig munnkurv om prosjektet, men mye tyder på at det er «Mission: Impossible 8» det er snakk om.

Les også Hardanger er nærmere verdens undergang i påkostet Netflix-serie

Truenorth Norway sendte inn én søknad til den norske insentivordningen før fristen gikk ut 26. november, på filmen «Scorpio». Tittelen henspiller på stjernetegnet Skorpionen.

Da samme selskap søkte om penger til de to forrige «Mission: Impossible»-filmene, var det under dekknavnene «Gemini» og «Libra», som er stjernetegnene Tvillingene og Vekten på norsk.

Pratet med Cruise

Dessuten hadde kulturminister Abid Raja (V) en prat på skype med Cruise i sommer.

– Jeg satt akkurat da i Bergen, og det formidlet jeg selvsagt til Cruise. Vi snakket om muligheten til også å skyte den neste «Mission: Impossible»-filmen i Norge. Da fremhevet jeg Bergen som en egnet lokalitet. Han virket oppriktig interessert, sier Raja.

Tom Cruise hilste på nysgjerrige tilskuere da han ankom filmsettet i Åndalsnes i september for å gjøre «Mission: Impossible 7». Foto: Even Ørjasæter / Åndalsnes Avis

«Mission: Impossible 7» fikk tilsagn om 49,6 millioner kroner fra insentivordningen, som tilbakebetaler 25 prosent av det som faktisk forbrukes i Norge. Det betyr at innspillingen måtte legge igjen 200 millioner i Norge for å få ut full støtte.

– Produksjonen hadde cirka 900 personer i arbeid i nesten åtte uker. Pengene ble virkelig brukt lokalt, sier Per Henry Borch i Truenorth Norway.

Han er derfor oppgitt over regjeringen og Norsk filminstitutt, som foreløpig har satt en ramme på insentivordningen på 68,6 millioner i 2021.

Les også Her ruller toget til Tom Cruise inn på en stasjon på Vestlandet

Per Henry Borch i Truenorth Norway hadde før kontor på Havnelageret sammen med Njål Lambrechts (bak). Her viser han frem vestlandsbilder fra den siste «Transformers»-filmen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Han ønsker nå et tverrpolitisk krafttak, også fra stortingspolitikere lokalt, for å gjøre ordningen mer attraktiv.

– Skal slike storproduksjoner havne i Bergen, må potten økes. Produksjonene som har søkt nå, planlegger å bruke nesten én milliard kroner i Norge. I Hollywood skifter man lokasjoner like ofte som man skifter truse. Manuset på et så tidlig stadium er ofte en post it-lapp. Man kan skyte hvor som helst, sier Borch.

– Bergen by må stille opp!

Han er likevel tydelig på at den aktuelle produksjonen genuint ønsker å filme i Bergen og deler av Vestland.

I brevet til Bergen kommune bes det ikke om pengestøtte, men praktisk bistand.

Her spiller HBO Nordic-serien «Berlin Station» inn en scene på Fløyen. Året var 2017. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

«Av tidligere erfaringer har det vist seg nyttig at man i en tidlig fase involverer kommunen og dets avdelinger slik at man sammen kan legge til rette for en stor innspilling uten at det blir store ulemper for kommunens innbyggere når eventuelle opptak pågår», heter det henvendelsen til ordføreren.

Les også Tom Cruise gir full fart i Norge. Det gir millioner av kroner til lokalt næringsliv.

– Man trenger politisk vilje for å få dette til så godt som mulig. Bergen by må stille opp, men vi skal ikke belaste kommunale tjenester. Slike produksjoner har egne støtteapparat, sier Borch.

Kulturministeren understreker at insentivordningen i hvert fall ikke skal bli dårligere fremover, for han ønsker at internasjonale storproduksjoner lager film i Norge.

– Vi skal ha en gjennomgang av ordningen på nyåret. Det er gode argumenter for at pengesekken kan bli romsligere. Den skal i hvert fall ikke bli trangere. Det staten AS i praksis gjør, er å refundere 25 prosent av det som brukes, så alt i alt går vi i pluss uansett, mener Raja.