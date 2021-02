Han skulle egentlig jobbe med matte og fysikk. Nå er han Bergens nye operasjef.

Bergen nasjonale Opera har fått ny sjef. Eivind Gullberg Jensen tok nylig over etter Mary Miller. Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Eivind Gullberg Jensen har et ønske om å sette søkelys på samfunnets «usynlige» grupper. Gjerne i et nytt operahus!

– Jeg tenker jo på opera og symfonimusikk 18 timer i døgnet, sier han.

Det er fredag formiddag i Bergens storstue for klassisk musikk og opera. Et sted Gullberg Jensen (48) nærmest har vokst opp i.

Her i Grieghallen fikk han fiolinundervisning i ungdomsårene av Harmoniens stjernefiolinist Henryk Kniejski. Inne i storsalen har han deltatt i utallige konserter med Hordaland Ungdomssymfoniorkester.

Fakta Eivind Gullberg Jensen Norsk dirigent vokst opp på Stord. Bosatt i Bergen siden 2003.

Gift med sopran Mari Eriksmoen, sammen har de to barn.

Nylig ansatt som sjef ved Bergen Nasjonale Opera, som er Norges største regionale opera.

Har hatt en stor internasjonal karriere som dirigent ved flere symfoniorkestre og operahus.

Studerte musikk i Trondheim og direksjon i Stockholm og Wien.

Var sjefdirigent for Die NDR Radiophilharmonie Hannover i 2009–2014.

Har vært gjestedirigent for Oslo-Filharmonien og Harmonien i Bergen.

Satt opp den velkjente operaen «Rusalka» sammen med Den Norske Opera & Ballett i 2009. Les mer ↓

Han skulle egentlig bli sivilingeniør, men fant til slutt ut at det var musikk som skulle bli hans yrkesvei. Nå kan han se tilbake på en nesten tjue år lang karriere som profesjonell dirigent. Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Han gleder seg over å endelig komme hjem til Bergen, etter mange år som operadirigent over hele Europa, og de siste årene i Tokyo og Nord-Amerika.

Nå kan han endelig leve ut drømmen uten å få så dårlig samvittighet for familien.

Både han og konen Mari Eriksmoen, som jobber som sopran, har travle karrierer med mye reising.

Eivind Gullberg Jensen er gift med sopran Mari Eriksmoen, som han har to barn med. I villaen på Hop har de utsikt mot Trollhaugen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Det er klart det ikke er lett å ha barn og kombinere det med at begge reiser. Tidligere har vi hatt au pair, og vi er heldige som har besteforeldre som har hjulpet oss. Sånn sett er vi veldig privilegert, sier han.

Skulle bli sivilingeniør

Jobben som operasjef skal han kombinere med tilværelsen som dirigent.

– Travelt blir det uansett, sier firebarnsfaren og legger til at sjefsjobben handler om å være synlig, lytte til sangere og knytte kontakter.

– Jeg tenker at det fint kan kombineres med dirigentjobben, sier han.

I perioden mellom 2009 og 2014 var Gullberg Jensen sjefdirigent for Radioorkesteret i Hannover. Foto: NDR/Klaus Westermann (arkiv)

At Gullberg Jensen skulle ende opp som dirigent med en omfattende internasjonal karriere, var ikke opplagt. Som sønn av en lektor i realfag, var det mer aktuelt å studere tall enn noter.

Han valgte ifølge ham selv den «mest nerdete linjen» de hadde på NTNU: Sivilingeniørutdanning i matte og fysikk.

– Jeg har alltid hatt lett for realfag på skolen, det virket som et trygt valg, sier Gullberg Jensen.

Kan jobbe til han blir hundre år

Gjennom ungdomsårene og i tiden da han studerte i Trondheim ble musikken en stadig viktigere interesse.

På kort tid ble han konsertmester og dirigent i studentorkesteret. Nå brukte han mer tid på musikken enn realfagsstudiet.

Til slutt bestemte Gullberg Jensen seg for å satse på et yrke som utøvende musiker.

– Jeg er ikke så opptatt av at du må treffe på valgene med en gang. At alt du har gjort tidligere i livet skal munne ut i noe spesielt, det tror jeg ikke på, sier Gullberg Jensen.

Da Eivind Gullberg Jensen studerte matte og fysikk ved NTNU, endte han opp med å bruke mer tid på dirigering enn tall. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Han søkte seg til konservatoriet i Trondheim og tok mellomfag med fiolin som hovedinstrument. Deretter gikk turen til Stockholm, hvor han studerte fem år for å bli dirigent.

Vil bli nasjonalopera

Når han nå blir kunstnerisk leder for Norges største regionale opera, håper han det blir midlertidig.

Gullberg Jensens ambisjon er nemlig å gjøre operaen i Bergen til en nasjonalopera.

– Det er på tide at vi blir nasjonal ikke bare i navnet, men også i gavnet, sier han.

Han vil at staten skal ta hele regningen og øke bevilgningene betydelig. I dag deler fylket, kommune og staten på operaens driftstilskudd.

– Man kan se et lys i tunnelen. Vi må tørre å si at nå skal vi få opera fra Bergen på kartet, mener Gullberg Jensen som i likhet med sin forgjenger ivrer for et eget opera- og konserthus i Bergen. Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Mens «Den Norske Opera & Ballett» i Oslo har operahus til 4,2 milliarder kroner og et driftsbudsjett på 806 millioner kroner, må Bergensoperaen klare seg med 30 millioner.

Danmarks by nummer to, Århus, har eget operahus, nasjonal status og et budsjett som er betydelig større enn Bergen Nasjonale Opera, forteller han.

– Vi må erkjenne at vi ligger hundrevis av år bak våre naboland. Operahuset i Oslo er bare tolv år gammelt, sier Gullberg Jensen og påpeker Norge er en ung operanasjon og at det kanskje er grunnen til at Bergen enda ikke har et eget operahus.

Et kvantesprang for kulturbergen

I flere tiår har kulturinstitusjonene i Bergen drømt om et eget musikk-teaterhus. Først i høst kom ferske skisser av hvordan huset kan se ut.

– Har politikerne forsømt seg?

– Jeg er ikke så interessert i å dvele ved hva politikerne har gjort, men hva de vil få til, sier han diplomatisk.

Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen vil ha opera- og konserthus vis-à-vis Grieghallen. – Det vil revolusjonere Bergen, mener operasjef Eivind Gullberg Jensen. Illustrasjon: Rambøll AS

Nå må bergenserne tørre å si at vi skal ha et eget hus skreddersydd for musikkteater og opera, mener Gullberg Jensen. Han tror det blir et kvantesprang for kulturbyen.

– Et Bergen uten Grieghallen er det ikke mange bergensere som kan se for seg. Slik kan det bli med musikk-teaterhuset også. Når huset først står der, vil det revolusjonere kulturlivet i Bergen, sier han.

Slik ser initiaitivtagerne til et nytt musikkteater for seg at huset kan se ut. Illustrasjon: Rambøll AS

«Blockbuster»-opera

Til våren har han planer om å sette opp «blockbuster»-operaen «Den glade enke», hvis koronapandemien tillater der.

I høst vil han å sette opp den klassiske operaen «Rusalka» av Dvořák, om vannymfen Rusalka som vil bli forvandlet til et menneske for å bli sett av prinsen og få hans kjærlighet.

Den ferske operasjefen vil aktualisere den velkjente operaen «Rusalka» ved å sette søkelys på de marginaliserte og «usynlige» i samfunnet. Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Gullberg Jensen har et sterkt ønske om et søkelys på samfunnets marginaliserte og «usynlige» grupper.

– I dag skal det være striglet og perfekt og alle skal bli sett hele tiden. Synlighet er veldig viktig for folk, samtidig som det er mange grupper med store livsutfordringer vi ikke hører om.

Setter opp Fosse sin «Trilogien»

De største planene han har for Bergen Nasjonale Opera, kan han allerede røpe: En libretto skrevet av Jon Fosse basert på forfatterens «Trilogien».

Operaen skal settes opp i likeverdig samarbeid med Det kongelige Teater i København, og vil bli en «grand opera». Etter planen blir det i 2025.

Åremålet som operasjef for Bergen Nasjonale Opera går ut om fem år. Dirigentkarrieren har han imidlertid tenkt å holde gående ganske mye lengre.

– Dirigenter har et langt perspektiv på yrkeslivet sitt. De kan holde på til de er hundre år, sier 48-åringen.

Gullberg Jensen selv har ingen planer om å gå av med tidlig pensjon.

– Hvis du slutter som dirigent når du er i sekstiårene er det som å slutte når du endelig forstår hva jobben går ut på. Det er som å slutte med proff-fotball når du er 26 år, sier han.