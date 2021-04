Spennende fantasyunivers har blitt bedre som Netflix-serie

«Shadow and Bone» er engasjerende selv om ikke alt med første sesong sitter helt.

Den russiskinspirerte fantasyverdenen byr på mye som er stilig – og ganske tacky – visuelt. Foto: Netflix

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Fakta «Shadow and Bone» Fantasy/action

Manus: Eric Heisserer

Skuespillere: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young.

Basert på Grishaverse-bøkene av Leigh Bardugo. Tilgjengelig på Netflix fra 23. april. Les mer

Netflix’ nye fantasysatsing «Shadow and Bone» introduserer et kult univers som det er spennende å dykke inn i, selv om første sesong er preget av å legge til rette for et lengre løp.

Serien er basert på bøkene fra Leigh Bardugos «Grishaverse», og tar utgangspunkt i «Shadow and Bone»-trilogien som handler om Alina Starkov. Flere karakterer fra boken «Six of Crows», som finner sted i samme univers, flettes også inn.

I dette universet finnes grishaer, mennesker som kan manipulere elementene rundt seg, som ild, vann og metall, men også noen som kan få et annet menneskes hjerte til å stanse.

General Kirigan (Ben Barnes) oppdager at Alina (Jessie Mei Li) er en «Sun Summoner». Foto: Netflix

Det russiskinspirerte tsardømmet Ravka er delt i to av et skyggelagt område kalt «The Fold», eller folden, som er fylt av grusomme monstre. Alina Starkov (Jessie Mei Li) og Mal Oretsev (Archie Renaux) vokste opp sammen på barnehjem, og tjener nå i militæret, stasjonert like ved folden. Så viser det seg at Alina er en «Sun Summoner», en grisha som har lysets kraft.

Ingen har noen gang hatt denne kraften før, men General Kirigan (Ben Barnes, «Legenden om Narnia», «Westworld»), som selv er en mektig grisha som manipulerer mørke, håper at de sammen kan endre verden.

På veien fra bok til skjerm er det gjort flere smarte grep som løfter historien, og gjør den mer engasjerende. Der bokens Alina er en passiv karakter som tilfeldigvis havner i farlige situasjoner gang på gang, er seriens Alina en som villig utsetter seg for fare, og slik aktivt får ting til å skje. Flere usannsynlige tilfeldigheter er ryddet bort.

Underveis i introduksjonen av Alina og Mal, og deres dype bånd skapt av en tøff oppvekst, settes den spennende grisha-verdenen effektivt opp. Det er forfriskende at historien ikke foregår i en typisk middelaldersetting, men heller i denne russiskinspirerte fantasyverdenen. Det byr på mye som er stilig – og ganske tacky – visuelt.

Måten karakterene fra «Six of Crows» flettes inn i serien fungerer for det meste godt. For samtidig som Alinas liv veltes om, leter Kaz (Freddy Carter), Inej (Amita Suman) og Jesper (Kit Young) etter en måte å trygt krysse folden på, for å utføre et ambisiøst tyveri. Dette tilfører serien både spenning og humor.

Linjen som handler om en grisha og en grishajeger fungerer derimot ikke like godt. Deres reise legger grunnlaget for noe jeg antar skal bli viktig i neste sesong, og oppleves som en ubetydelig, klisjefull avsporing hver gang det tar oss bort fra hovedhandlingen.

At vi følger så mange karakterer gjør også at ting iblant går vel fort. Alina får aldri tid til å prosessere konsekvensene av et valg hun tar tidlig i serien, og hvordan hennes forhold til både Mal og Kirigan endrer seg er ikke alltid like troverdig.

Litt merkelig er også valget om å allerede i episode tre vise en montasje av tidligere hendelser for å understreke betydningen av noe som skjer. Det er mer pompøst enn nødvendig, og føles mest av alt som en undervurdering av seerens hukommelse.

Selv om ikke alt sitter ennå, er «Shadow and Bone» svært underholdende fantasy, som det blir gøy å følge videre, nå som grunnlaget er på plass.